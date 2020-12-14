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Сезонные проблемы с волосами и их решение

Зима может с легкостью разрушить даже самую идеальную прическу. Мы знаем, что делать, чтобы этого не произошло

В зимние месяцы холодная погода на улице в сочетании с сухим воздухом в помещении может нанести ущерб волосам. Секущиеся кончики и ломкости – это может случиться с любым типом волос. Чтобы ваши локоны были блестящими в течение всего года, им необходимо обеспечить правильный сезонный уход.

Позаботьтесь о коже головы

Сухая кожа головы, зуд, шелушение, перхоть – это не только неприятные зимние проблемы, они еще могут негативно влиять на рост волос. В холодное время года лучше отказаться от ежедневного мытья головы, потому что это может только усилить сухость кожи. Если перхоть приносит вам сильный дискомфорт, нужно бороться с проблемой правильно подобранной косметикой. Бивалентный лосьон Bivalent Lotion ING PROFESSIONAL полностью удаляют перхоть и очищает кожу головы. Средство подходит даже для жирных и тонких волос. Лосьон восстанавливает оптимальный гидролипидный баланс кожи головы и обеспечивает ощущение свежести на весь день.

Бивалентный лосьон Bivalent Lotion ING PROFESSIONAL

Также стоит следить за своим питанием и справляться со стрессом – это также поможет улучшить состояние волос.

Выбирайте увлажняющие средства с маслами

Из-за отопления зимой воздух в помещениях очень сухой, а это вредит волосам. Единственный способ бороться с этим – увлажнение! Используйте увлажнители воздуха в квартире, а также увлажняющие и питательные маски с маслами в составе. Особенно чувствительны к холодной погоде вьющиеся и кудрявые волосы, они склонны к ломкости и секущимся кончикам. Таким волосам нужен особенный уход, чтобы сохранить их текстуру и предотвратить повреждения. Интенсивкур маска для интенсивного ухода Intensivkur Care Basics C:EHKO разработана для непослушных волос.

Интенсивкур маска для интенсивного ухода Intensivkur Care Basics C:EHKO

Она питает волосы коктейлем из активных компонентов алоэ вера, пшеничного протеина и масла черного тмина, способствуя глубокому увлажнению кожи головы, придавая волосам эффект шелковистости.

Заведите правильные ритуалы для волос

Зимой не лишним будет усилить ежедневный уход за волосами еще и еженедельными ритуалами, чтобы восполнить потерю влаги. Используйте увлажняющий кондиционер или маску для волос – раз в неделю его стоит нанести на 30 минут, чтобы влага проникла в стержень волоса. Для очищения также стоит использовать увлажняющие средства, как Многофункциональный очищающий крем для волос Multiaction Co-Wash HAIR COMPANY.

Многофункциональный очищающий крем для волос Multiaction Co-Wash HAIR COMPANY

Благодаря входящим в состав растительным маслам, крем глубоко питает волосы, делает их мягкими, предотвращает потерю влаги и облегчает расчесывание.

Используйте несмываемые средства для борьбы со статикой

Зимой все мы, сняв шапку, бываем похожи на одуванчики. Виной всему – статическое электричество. Ему больше всего подвержены сухие, поврежденные волосы. Отсюда вывод – интенсивное увлажнение поможет бороться с "эффектом одуванчика". Закрепить результат можно с помощь несмываемого кондиционера или сыворотки.

Восстанавливающая разглаживающая сыворотка с черной икрой NUA PRO

Восстанавливающая разглаживающая сыворотка с черной икрой NUA PRO избавляет вьющиеся и непослушные волосы от статического эффекта, выравнивает и насыщает их полезными элементами.

Сделайте выбор в пользу темных волос

Зимой стоит задуматься о смене имиджа, особенно – если вы блондинка. Платиновый блонд выглядит потрясающе, но такое окрашивание чрезмерно вредит волосам. Сделайте выбор в сторону более щадящего окрашивания, это также даст время волосам восстановиться, если вы снова решите вернуться в платиновый блонд. Также стоит отказаться от химической завивки или выпрямления волос. Химикаты, наносимые на пряди, вредят и без того обессиленным волосам. В противном случае используйте более щадящие средства и всегда обращайтесь к профессионалу для проведения сложных процедур.

Избегайте горячей укладки

Мы уже поняли, что сухость, ломкость, секущиеся кончики – спутники зимы. А волосы не скажут вам спасибо, если вы будете их ежедневно сушить феном и укладывать с помощью плойки или утюжка. Вместо этого попробуйте укладки, которые не требуют использования горячих инструментов, – пучки, косы и так далее. Если горячей укладки не избежать – термозащита для волос ваш лучший друг.

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR

Спрей с термозащитой Thermos Protection Spray BE KEEN ON HAIR защищает волосы от перегрева при использовании фена и утюжка, благодаря кондиционирующим веществам с разглаживающими и обволакивающими свойствами.

Не выходите на улицу с влажными волосами

Хотя утром время имеет решающее значение, очень важно тщательно высушить волосы, прежде чем выскочить на улицу. Влажные волосы на холоде очень быстро могут стать ломкими. Если встать раньше, чтобы тщательно просушить волосы, – не вариант, то мойте голову с вечера, а на ночь заплетите косы. Утром стоит лишь распустить волосы, чтобы получить красивые волнистые локоны!

Правильно выбирайте… шапку!

Предупреждение: шерсть, хлопок и другие грубые волокна могут стать причиной секущихся кончиков, что особенно важно, если у вас кудри или волнистые волосы. Чтобы избежать разрушающего действия пряжи, сделайте шелковую или атласную подкладку на шапке (еще и перестанет чесаться лоб!). Также перед тем, как надеть шапку, используйте несмываемый крем или кондиционер, что поможет сохранить текстуру волос.

Верните объем

Те, у кого жирные волосы, могут обнаружить, что их локоны становятся необычайно мягкими и непослушными, особенно когда речь идет о страшной "шапочной голове", – когда волосы совершенно не держат объем у корней и любая укладка теряет свой вид. Чтобы освежить укладку, отлично подходят сухие шампуни: они делают волосы более пышными. Но это все же временное решение, а чтобы вернуть коже головы здоровье и решить проблему жирных волос, используйте комплекс, регулирующий работу сальных желез Sebo Balance Complex Double Action HAIR COMPANY.

Комплекс, регулирующий работу сальных желез Sebo Balance Complex Double Action HAIR COMPANY

Он восстанавливает естественную функцию кожи головы, помогает регулировать и замедлять чрезмерную выработку кожного жира, поддерживает гидролипидный баланс кожи.

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