12 мужчин с длинной шевелюрой, которой позавидуют даже девушки (фото)
Они выглядят, как настоящие викинги или рок-звезды
Если вы когда-нибудь хотели отрастить волосы, чтобы выглядеть как викинг, рок-звезда или модель – сейчас (перед очередным локдауном) самое время!
Но важно помнить, что отрастить волосы хоть и довольно сложно, но это еще пол дела. Забота о них – вот это настоящий квест, требующий кардинальных перемен в образе жизни.
Это доказывают и герои снимков, опубликованных на страничке в Reddit под названием Fierce Flow с 62 тысячами подписчиков. Пока вы выбираете себе стильную прическу на Новый год, мы "прочесали" всю группу Fierce Flow, чтобы выбрать самые интересные образы.
Итак, полюбуйтесь:
Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 83-летней Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре, которая 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, отрастив таким образом шестиметровый "дред".
Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра
Кроме этого, мы писали о женщине, которая прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста.
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