12 мужчин с длинной шевелюрой, которой позавидуют даже девушки (фото)

Они выглядят, как настоящие викинги или рок-звезды

Если вы когда-нибудь хотели отрастить волосы, чтобы выглядеть как викинг, рок-звезда или модель – сейчас (перед очередным локдауном) самое время!

Но важно помнить, что отрастить волосы хоть и довольно сложно, но это еще пол дела. Забота о них – вот это настоящий квест, требующий кардинальных перемен в образе жизни.

Это доказывают и герои снимков, опубликованных на страничке в Reddit под названием Fierce Flow с 62 тысячами подписчиков. Пока вы выбираете себе стильную прическу на Новый год, мы "прочесали" всю группу Fierce Flow, чтобы выбрать самые интересные образы.

Итак, полюбуйтесь:

Фото: Reddit | Fierce Flow

2. Побрил голову 2,5 года назад. С тех пор не стригся!

Фото: Reddit | Fierce Flow

3. Мужская версия Беллатрисы Лестрейндж из "Гарри Поттера"

Фото: Reddit | Fierce Flow

4. Ему нужно рекламировать шампунь

Фото: Reddit | Fierce Flow

Фото: Reddit | Fierce Flow

6. Можно подаваться на роль "Ведьмака"

Фото: Reddit | Fierce Flow

7. Кудряшка Сью. Азиатская адаптация

Фото: Reddit | Fierce Flow

8. Надо же...

Фото: Reddit | Fierce Flow

9. Самое оригинальное признание в любви

Фото: Reddit | Fierce Flow

10. Это не парик!

Фото: Reddit | Fierce Flow

11. Лохматая семейка

Фото: Reddit | Fierce Flow

12. Идеальные локоны

Фото: Reddit | Fierce Flow

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о 83-летней Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре, которая 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, отрастив таким образом шестиметровый "дред".

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

Кроме этого, мы писали о женщине, которая прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста.

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