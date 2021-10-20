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Доктор Комаровский объяснил, когда нужно принимать витамины в таблетках

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 октября, 16:30
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Евгений Комаровский считает, что при полноценном питании прием витаминов не нужен. Комплекс витаминов два раза в год не помешает только при дефиците рациона
Принимать витамины в таблетках не нужно, если у вас полноценное и разнообразное питание
Принимать витамины в таблетках не нужно, если у вас полноценное и разнообразное питание / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью особенно часто родители начинают давать детям и покупать себе витамины в таблетках. Но когда их действительно стоит принимать? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, в каких случаях от витаминов в таблетках нужно отказаться.

Почему не всем нужны витаминные комплексы осенью?

Если кто-то из знакомых или коллег купил очередной комплекс витаминов, не спешите бежать в аптеку. По словам доктора Комаровского, если у вас полноценное и разнообразное питание, то прием комплексных витаминов вам не нужен.

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Такова позиция ВОЗ, которая делает исключение только для витамина D, так как солнце – источник этого витамина – вредно действует на кожу. Разнообразное питание включает в себя пять основных групп – это что-то молочное, мясное, какой-то фрукт, овощ и крупа.

Например, если вы сегодня съели яблоко, картофель, кефир, хлеб и рыбу, то это совершенно разнообразное питание, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною". – И вы практически не нуждаетесь в каком-то конкретном витамине.

То есть, витамины нужны при авитоминозе?

По словам кандидата медицинских наук, сейчас очень многие из нас пьют витамины в таблетках и дают их своим детям.

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Если все это делают, то очень трудно не смешаться с толпой. Потому что многим людям не хочется быть хуже других. Но давайте не будем ходить вечно в толпе, – посоветовал Евгений Комаровский. – Думайте и принимайте решение на уровне здравого смысла.

Витамины – это лечебно-профилактические препараты. По словам доктора Комаровского, если у вас нет симптомов авитаминоза, то витамины вам не нужны.

Прием витаминов два раза в год не помешает при дефиците питания
Прием витаминов два раза в год не помешает при дефиците питания / Фото: Unsplash

Если у вас дефицит питания, тогда прием витаминов два раза в год не помешает. Но если вы можете себе позволить разнообразное питание, тогда нет смысла в приеме витаминов в таблетках. Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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