Сколько доз вакцины от COVID-19 можно делать в год – ответил доктор Комаровский

Евгений Комаровский рассказал, что строгих ограничений по ежегодному количеству вакцин от COVID-19 нет. А промежуток между дозами зависит от самого типа вакцины

Строгих ограничений по количеству вакцинации от COVID-19 в год нет, но нужно соблюдать дозы и интервалы между ними / Фото: Коллаж: Сегодня

Кандидат медицинских наук и известный врач-педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующе многих вопрос по поводу коронавируса – сколько доз вакцины от COVID-19 можно делать в год и какой промежуток должен быть между первой и второй дозой.

Сколько раз в год можно вакцинироваться от COVID-19

Популярный педиатр Евгений Комаровский объяснил, что на данный момент строгих ограничений по количеству вакцин от COVID-19, которые обязательно нужно сделать за год, не имеется.

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Возьмем пример деткой вакцины от полиомиелита, ребенка прививают 4 раза в год, – Отметил Евгений Комаровский, – и ничего страшного не происходит. Послушайте меня, мы все встречаемся каждый день с миллионами вирусов и микроорганизмов, например, когда пьем утром чай – с кишечной палочкой. Таким образом 365 дней в году вы иммунизируетесь от кишечной палочки. Ну и что дальше?

Наша иммунная система, как отметил популярный педиатр, к этому абсолютно готова. Промежуток разный для каждого типа вакцин, к тому же многое количество людей может заболеть между первой и второй дозой, поэтому при массовой заболеваемости рекомендуется не делать большого перерыва между дозами.

В интервью в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" Евгений Комаровский рассказал, сколько времени ждать между вакцинацией / Фото: скриншот

То есть вернуться к четырем неделям между вакцинации в среднем. Если же заболеваемость низкая, то в случае векторных вакцин (а по их поводу было больше всего дискуссий) промежуток между дозами может быть до 3-х месяцев.

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