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Лікар Комаровський пояснив, коли потрібно приймати вітаміни в таблетках

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 жовтня, 16:30
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Євген Комаровський вважає, що при повноцінному харчуванні прийом вітамінів не потрібен. Комплекс вітамінів два рази на рік не завадить тільки при дефіциті раціону
Приймати вітаміни в таблетках не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування
Приймати вітаміни в таблетках не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени особливо часто батьки починають давати дітям і купувати собі вітаміни в таблетках . Але коли їх дійсно варто приймати? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, в яких випадках від вітамінів в таблетках потрібно відмовитися .

Чому не всім потрібні вітамінні комплекси восени?

Якщо хтось із знайомих або колег купив черговий комплекс вітамінів, не поспішайте бігти в аптеку. За словами доктора Комаровського, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування, то прийом комплексних вітамінів вам не потрібен.

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Така позиція ВООЗ, яка робить виняток тільки для вітаміну D, так як сонце – джерело цього вітаміну – шкідливо діє на шкіру. Різноманітне харчування включає в себе п'ять основних груп – це щось молочне, м'ясне, якийсь фрукт, овоч і крупа.

Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це якраз різноманітне харчування, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною". – І ви практично не маєте потреби в якомусь конкретному вітаміні.

Тобто, вітаміни потрібні при авітомінозі?

За словами кандидата медичних наук, зараз дуже багато хто з нас п'є вітаміни в таблетках і дає їх своїм дітям.

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Якщо все це роблять, то дуже важко не змішатися з натовпом. Тому що багатьом людям не хочеться бути гірше інших. Але давайте не будемо ходити вічно в натовпі, – порадив Євген Комаровський. – Думайте і приймайте рішення на рівні здорового глузду.

Вітаміни – це лікувально-профілактичні препарати . За словами доктора Комаровського, якщо у вас немає симптомів авітамінозу, то вітаміни вам не потрібні.

Прийом вітамінів два рази на рік не завадить при дефіциті харчування
Прийом вітамінів два рази на рік не завадить при дефіциті харчування / Фото: Unsplash

Якщо у вас дефіцит харчування, тоді прийом вітамінів два рази на рік не завадить. Але якщо ви можете собі дозволити різноманітне харчування, тоді немає сенсу в прийомі вітамінів в таблетках. Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

Також ми раніше писали, чому змінюється настрій під час карантину.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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