Лікар Комаровський пояснив, коли потрібно приймати вітаміни в таблетках

Євген Комаровський вважає, що при повноцінному харчуванні прийом вітамінів не потрібен. Комплекс вітамінів два рази на рік не завадить тільки при дефіциті раціону

Приймати вітаміни в таблетках не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени особливо часто батьки починають давати дітям і купувати собі вітаміни в таблетках . Але коли їх дійсно варто приймати? Ведучий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, в яких випадках від вітамінів в таблетках потрібно відмовитися .

Чому не всім потрібні вітамінні комплекси восени?

Якщо хтось із знайомих або колег купив черговий комплекс вітамінів, не поспішайте бігти в аптеку. За словами доктора Комаровського, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування, то прийом комплексних вітамінів вам не потрібен.

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Така позиція ВООЗ, яка робить виняток тільки для вітаміну D, так як сонце – джерело цього вітаміну – шкідливо діє на шкіру. Різноманітне харчування включає в себе п'ять основних груп – це щось молочне, м'ясне, якийсь фрукт, овоч і крупа.

Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це якраз різноманітне харчування, – пояснив ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною". – І ви практично не маєте потреби в якомусь конкретному вітаміні.

Тобто, вітаміни потрібні при авітомінозі?

За словами кандидата медичних наук, зараз дуже багато хто з нас п'є вітаміни в таблетках і дає їх своїм дітям.

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Якщо все це роблять, то дуже важко не змішатися з натовпом. Тому що багатьом людям не хочеться бути гірше інших. Але давайте не будемо ходити вічно в натовпі, – порадив Євген Комаровський. – Думайте і приймайте рішення на рівні здорового глузду.

Вітаміни – це лікувально-профілактичні препарати . За словами доктора Комаровського, якщо у вас немає симптомів авітамінозу, то вітаміни вам не потрібні.

Прийом вітамінів два рази на рік не завадить при дефіциті харчування / Фото: Unsplash

Якщо у вас дефіцит харчування, тоді прийом вітамінів два рази на рік не завадить. Але якщо ви можете собі дозволити різноманітне харчування, тоді немає сенсу в прийомі вітамінів в таблетках. Всі свої питання стосовно здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть задати на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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