Как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период – отвечает доктор Комаровский

Доктор Евгений Комаровский, опираясь на данные ВОЗ, рекомендует обратить пристальное внимание на свой рацион и максимально его разнообразить. Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым.
ВОЗ утверждает, что необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Но исключение у ВОЗ только для витамина Д, который вредно получать из солнца.
Доктор пояснил, что полноценное и разнообразное питание – это разнообразие пищевых групп:
То есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, овощи, фрукты, крупы. Вот вам и разнообразное питание и никакие витамины вам не нужны.
А если говорить о здоровье ментальном, то Комаровский советует научиться отвлекаться от негатива:
Видите источник негативной информации: сосед, телевизор, начальник на работе. Вам нужно сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации.
Еще важно понимать, говорит доктор, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно нужно, чтобы сохранить ментальное здоровье.
Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский начинает консультировать на телеканале "Украина".