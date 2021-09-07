Как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период – отвечает доктор Комаровский

Осенью, когда погода пасмурная, холодно, часто страдает не только здоровье, а и настроение людей. Многие задаются вопросом, нужно ли употреблять витамины, и что сделать, чтобы чувствовать себя хорошо

Комаровский рассказал, как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период / Фото: скриншот

Доктор Евгений Комаровский, опираясь на данные ВОЗ, рекомендует обратить пристальное внимание на свой рацион и максимально его разнообразить. Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым.

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ВОЗ утверждает, что необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Но исключение у ВОЗ только для витамина Д, который вредно получать из солнца.

Доктор пояснил, что полноценное и разнообразное питание – это разнообразие пищевых групп:

То есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, овощи, фрукты, крупы. Вот вам и разнообразное питание и никакие витамины вам не нужны.

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А если говорить о здоровье ментальном, то Комаровский советует научиться отвлекаться от негатива:

Видите источник негативной информации: сосед, телевизор, начальник на работе. Вам нужно сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации.

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Еще важно понимать, говорит доктор, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно нужно, чтобы сохранить ментальное здоровье.

Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский начинает консультировать на телеканале "Украина".