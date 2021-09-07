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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период – отвечает доктор Комаровский

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 сентября, 13:35
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Осенью, когда погода пасмурная, холодно, часто страдает не только здоровье, а и настроение людей. Многие задаются вопросом, нужно ли употреблять витамины, и что сделать, чтобы чувствовать себя хорошо
Комаровский рассказал, как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период
Комаровский рассказал, как сохранить физическое и ментальное здоровье в осенний период / Фото: скриншот

Доктор Евгений Комаровский, опираясь на данные ВОЗ, рекомендует обратить пристальное внимание на свой рацион и максимально его разнообразить. Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым.

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ВОЗ утверждает, что необходимо предпочесть полноценное и разнообразное питание приему комплексных витаминов. Но исключение у ВОЗ только для витамина Д, который вредно получать из солнца.

Доктор пояснил, что полноценное и разнообразное питание – это разнообразие пищевых групп:

То есть надо есть что-то мясное, что-то молочное, овощи, фрукты, крупы. Вот вам и разнообразное питание и никакие витамины вам не нужны.

Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом
Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом / Фото: скриншот

А если говорить о здоровье ментальном, то Комаровский советует научиться отвлекаться от негатива:

Видите источник негативной информации: сосед, телевизор, начальник на работе. Вам нужно сделать все, чтобы нейтрализовать источник негативной информации.

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Еще важно понимать, говорит доктор, что физические нагрузки, здоровый сон и красота – это то, что нам действительно нужно, чтобы сохранить ментальное здоровье.

Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский начинает консультировать на телеканале "Украина".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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