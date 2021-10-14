Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото

Ресторан в небе

Свадебные тренды

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский ответил, почему иногда очень хочется соленого

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
14 октября, 07:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Евгений Комаровский объяснил в программе "Ранок з Україною", что желание съесть соленое – это симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме
Иногда очень хочется соленого при обезвоживании и после сильных физнагрузок
Иногда очень хочется соленого при обезвоживании и после сильных физнагрузок / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие из нас связывают нестерпимое желание съесть что-нибудь соленое с беременностью. Однако ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна" объяснил, что причин может быть несколько. К тому же соленого часто хочется не только женщинам, но и мужчинам.

Почему тянет на соленое, организму чего-то не хватает?

Обычно если появляется какое-нибудь пристрастие, связанное с едой, то его тут же пытаются увязать с серьезной внутренней проблемой. "У тебя, наверно, появилась болезнь!" – пугают друзья или родные.

Реклама

На соленое тянет также при интенсивных занятиях спортом
На соленое тянет также при интенсивных занятиях спортом / Фото: unsplash.com

Хотя бывают случаи, когда человек попросту не готов признаться, что ему нравится вкусно поесть. Как это делают, например, сладкоежки. Но когда вам хочется соленого, то причини могут быть принципиально иные.

- Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровского". – Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года.

Поэтому кандидат медицинских наук рекомендует обратить внимание: если вам хочется соленого, а накануне у вас было довольно активное занятие спортом, то вы можете съесть что-нибудь соленое или выпить воду с высокой степенью минерализации.

Реклама

- Неудивительно, что многие варианты чуть-чуть солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь", – сказал Евгений Комаровский.

А если на соленое тянет постоянно, что делать?

Но если у вас не было никакой активности, которая может привести к обезвоживанию, вы не занимались спортом, на улице не стоит жаркая погода, вы не в положении, но вам хочется соли, то это очень необычный и нестандартный симптом и прямой повод пойти к доктору.

- Некоторые достаточно серьезные болезни связаны, например, с нарушением функции надпочечников и могут проявляется в виде желания съесть что-нибудь соленое", – предупредил ведущий рубрики "Запитай у Комаровского.

Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Реклама

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее мы писали, удалять ли ребенку аденоиды.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Уделите утром 5 минут лицу
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять