ТОП-5 продуктов, чтобы получить витамин D и укрепить иммунитет

Важный для организма и иммунитета витамин D можно получить из продуктов, а не только из препаратов и солнца. Что нужно, чтобы витамин D усвоился – в статье

Жирная рыба, бобовые, орехи наполнят организм витамином D и укрепят иммунитет / Фото: freepik.com

Дефицит витамина D ослабляет наш иммунитет, увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и не только. Чем еще так важен этот элемент, как понять его недостаток, можно ли получить витамин D только из пищи – помогла разобраться гастроэнтеролог Евгения Белинская. Также смотрите в сюжете, как укрепить иммунитет.

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

Дефицит витамина D – какие симптомы и чем это опасно

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Когда дефицит витамина D в организме умеренный, острых симптомов нехватки этого элемента может и не наблюдаться. Но как только организм не в силах больше компенсировать этот дефицит, у человека появляются следующие симптомы:

мышечная слабость,

нестабильность нервной системы,

проблемы с кишечником (запоры),

тянущие боли в костях таза, предплечьях, бедрах, даже судороги.

Все эти симптомы возникают потому что в организме нарушается всасывания кальция и фосфора, а эти процессы напрямую связаны с витамином D. Также нехватка витамина D связан с ослаблением иммунитета.

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Это повышает дефицит этого витамина риски развитии заболеваний сердца и сосудов, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза. Плюс еще увеличиваются риски инсулинорезистентности, соответственно – набора избыточного веса, развития сахарного диабета.

Как мы получаем витамин D, не только из продуктов?

Витамин D – это комплекс биологически активных веществ: холекальциферола, эргокальциферола и других.

Эргокальциферол мы получаем вместе с растительной пищей; холекальциферол синтезируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета плюс попадает в организм с пищей животного происхождения. Витамином D богаты следующие продукты:

жирные сорта рыбы и рыбий жир, икра жирные молочные продукты (но в гораздо меньшей степени чем рыба) – сыр, сливочное масло и т.д., яичные желтки, дикорастущие грибы (лисички). Еще используют дрожжи – это основной источник промышленного получения витамина D.

Но чтобы витамин D усвоился, нужен жир, поскольку данный витамин относится к жирорастворимым.

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Витамином Д особенно богаты яйца, жирная рыба, также его много в жирных молочных продуктах, например сливочном масле / Фото: freepik.com

Однако при определенных условиях этот элемент не усваивается организмом, сколько бы богатой им пищи или пищевых добавок мы бы не принимали.

Когда витамин D не усваивается и что делать?

Дефицит витамина D очень часто возникает при патологиях желчного пузыря, заболеваниях кишечника, внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. В таких случаях нужно корректировать проблему и дополнительно принимать препараты.

Узнать точно, есть или нет дефицит витамина D поможет анализ крови на 25 (ОН) D. Также точно зная свои показатели здоровья, врач сможет корректно подобрать дозировку, если нужно будет дополнительно принимать препараты витамина D.

Дополнительный прием препарата может быть актуален в осеннее время, поскольку даже летом мало кто из нас гуляет ежедневно на солнце по 15-20 минут в шортах и майке. А осенью такой возможности вообще нет. Также осень – пора обострения хронических заболеваний, сезонных ОРВИ, поэтому важно поддержать иммунную систему. И в этом тоже помогут определенные продукты.

Как укрепить иммунитет осенью: какие продукты помогут

К осени увеличивается риск заболеть гриппом или простудой: поэтому кроме овощей и фруктов, надо подкреплять рацион белками. Как еще укрепить иммунитет – сморите в сюжете Дарьи Труновой.

Диетолог Борис Скачко советует налегать на мясо, рыбу, птицу, яйца, молочные продукте, орехи, семена, бобовые. На первом месте из горячих блюд – борщ, но не постный. Под запретом все диеты, потому что пища должна быть жирной и сытнее, чем летом. Тогда иммунитет справится с болезнями.

Чего не стоит делать, так это резко начинать обливаться и закаляться. Это может сработать наоборот. Зато гулять на свежем воздухе, но при этом одеваться тепло, советуют врачи.

Нужно одеваться по погоде, чтобы вам не было холодно. И вакцинироваться, – говорит Татьяна Мовчан, семейный врач, – от гриппа, это доступно и предупреждает ОРВИ.

Без хорошего настроения и организм быстрее ослабнет, говорят врачи. Поэтому советуют радоваться жизни, больше двигаться и меньше думать о плохом, чтобы не погрузиться в осеннюю хандру.

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