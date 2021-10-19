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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Во время карантина меняется настроение: что делать, рассказал Евгений Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
19 октября, 15:45
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Доктор Комаровский советует общение с хорошими людьми, прогулки на воздухе, спорт, кино, музыку. Эти простые механизмы помогут избежать проблем с психикой
Если время карантина часто меняется настроение, то не стесняйтесь обратиться за помощью
Если время карантина часто меняется настроение, то не стесняйтесь обратиться за помощью / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за усиления карантина и появления локдаунов многие люди стали замечать, что у них резко меняется настроение. Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, в каких случаях нужно срочно обратиться к специалисту.

Вызывает ли коронавирус проблемы с психикой?

Евгений Комаровский подтвердил, что у многих людей действительно наблюдаются проблемы с психикой. Первая причина – это перенесенный коронавирус.

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На сегодняшний день уже доказано, что перенесенная коронавирусная инфекция, особенно средней тяжести и ее тяжелая форма, не проходит бесследно, – сказал доктор Евгений Комаровский на канале "Украина". – Как минимум у 1/3 пациентов, которые выздоровели, covid-19 вызывает серьезные проблемы с нервной системой и очень часто проблемы с психикой, включая депрессию, синдром панических расстройств и т.д.

Вторая причина смены настроения – нарушение привычного образа жизни из-за карантина и локдаунов. По словам ведущего рубрики "Запитай у Комаровського", мы потеряли возможность нормально путешествовать, общаться.

Как перенесенный ковид, так нарушение привычного образа жизни из-за локдаунов приводит к депресии
Как перенесенный ковид, так нарушение привычного образа жизни из-за локдаунов приводит к депресии / Фото: Depositphotos

К тому же наше информационное поле наполнено огромным количеством страшилок, и мы понятия не имеем, что будет дальше.

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Как избежать проблем с психикой и депрессии?

Кандидат медицинских наук назвал простые механизмы профилактики проблем с психикой – это общение с хорошими людьми, прогулки на свежем воздухе, спорт, кино, музыка.

Конечно же, у каждого из нас бывают неудачные дни, но если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, – предупредил Евгений Комаровский. – Очень часто в таком случае нужна помощь профессионала – врача-психиатра.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также ранее мы писали, можно ли заразиться коронавирусом от животных.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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