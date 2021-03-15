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Вход только в маске: лучшие наряды церемонии "Грэмми-2021"

Сегодня, 10:35

На этот раз звезды блистали в Dolce&Gabbana, Versace и Gucci

Пока мы спали, в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения премии "Грэмми". Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток "Грэмми" среди женщин, а выступление Cardi В уже пересмотрели сотни тысяч раз.

О самых главных моментах "Грэмми-2021" читайте здесь, а ниже в материале мы покажем самые лучшие наряды с красной дорожки.

В этом году главным атрибутом любого аутфита является защитная маска. Многие селебритис подбирали этот аксессуар в тон основному наряду. Так сделала Бейонсе, которая для триумфального вечера выбрала черное платье Schiaparelli.

Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Певица Тейлор Свифт будто вышла из клумбы – на ней цветочное платье от Oscar de la Renta, розовые босоножки и маска с цветами.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Дуа Липа наростила длинные волосы и надела прозрачное платье Versace с камнями. Она, кстати, взяла награду за лучший поп-альбом.

Дуа Липа
Дуа Липа
Фото: Getty Images

Билли Айлиш, которая тоже не осталась без статуэтки, облачилась минувшим вечером в total-Gucci лук.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Getty Images

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Младшая сестра Майли Сайрус – Ноа Сайрус позировала перед камерами в платье Schiaparelli Haute Couture, которое в Сети уже стало мемом.

Ноа Сайрус
Ноа Сайрус
Фото: Instagram

Megan Thee Stallion прибыла на премию в оранжевом платье от Dolce&Gabbana. Она взяла сразу две статуэтки – за лучшее рэп-исполнение и как лучший новый артист.

Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion
Фото: Getty Images

Певец Гарри Стайлс появился на "Грэмми-2021" в вельветовых штанах и клетчатом пиджаке от Gucci. Образ он дополнил фиолетовым боа.

Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Фото: Getty Images

Дженей Айко выбрала розовое платье Giambattista Valli, которое по всем параметрам напоминает зефир.

Дженей Айко
Дженей Айко
Фото: Getty Images

Андерсон Пак и Бруно Марс знают, что главный тренд этого сезона – брюки-клеш. Да и в целом образы музыкантов вдохновлены 70-ми.

Андерсон Пак и Бруно Марс
Андерсон Пак и Бруно Марс
Фото: Getty Images

H.E.R. надела пурпурное бархатное платье-миди и брюки-клеш от Dundas. Наряд украшен вышивкой из драгоценных камней.

H.E.R.
H.E.R.
Фото: Getty Images

Трио Haim продемонстрировали кастомные наряды от Prada в модном лиловом оттенке.

Haim
Фото: instagram.com/haimtheband

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