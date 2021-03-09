Как выбрать джинсы-клеш и с чем их носить: готовые образы
Расклешенная пара джинсов – главный фаворит 2021 года
Много лет назад расклешенные джинсы были очень модными. Сейчас они постепенно становятся вновь актуальными, но не все готовы надеть одну из таких пар.
В этом материале рассказываем, как выбрать правильные джинсы-клеш и с чем их носить в новом сезоне.
Выбирая новые джинсы, не ограничивайтесь стандартным синим цветом. Напомним, что в этом году самыми модными считаются синий, розовый, зеленый и оранжевый, а значит, можно смело покупать яркие штаны.
Важным пунктом есть посадка - расклешенные джинсы визуально вытягивают ноги, а значит, они могут быть средней посадки. Но трендовой пока остается высокая. Слишком низкие брюки подходят не под каждый образ.
Что касается длины, то модные джинсы с расклешенным низом в 2021 – укороченные кюлоты, которые хорошо миксовать с невысокими ботинками.
Удачная модель джинсов – с пуговицами вместо молнии. Такая деталь делает образ более интересным.
На самом деле, расклешенные джинсы не требуют чего-то уникального. Вы можете носить их с футболкой, рубашкой, блейзером, пиджаком и кардиганом.
Черные джинсы-клеш красиво смотрятся с вещами такого же цвета, что позволяет создать романтически или офисный стиль.
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В более теплую погоду такие джинсы создают идеальный тандем с топами и вязанной одеждой.
Еще один отличный вариант – однотонный лук с расклешенными штанами.
Любителям яркого стоит примерить широкие джинсы с принтами. Это могут быть звезды или цветы, стразы и другой декор в стиле 70-х.
Низким девушкам лучше избегать укороченных моделей джинс, делая выбор в пользу тех, которые закрывают обувь.
Слишком широкие штанины визуально сделают вас ниже. Но ситуацию может спасти высокая посадка.
Кстати, что касается обуви, то с джинсами-клеш модно носить что-угодно: босоножки, кеды, сапоги или туфли. Однако обувь на платформе станет лучшим вариантом для тех, у кого низкий рост.
Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 фешн-трендах этой весны.
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