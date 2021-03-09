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Как выбрать джинсы-клеш и с чем их носить: готовые образы

Сегодня, 17:18

Расклешенная пара джинсов – главный фаворит 2021 года

Много лет назад расклешенные джинсы были очень модными. Сейчас они постепенно становятся вновь актуальными, но не все готовы надеть одну из таких пар.

В этом материале рассказываем, как выбрать правильные джинсы-клеш и с чем их носить в новом сезоне.

Как выбрать джинисы-клеш в 2021 году: главные моменты

Выбирая новые джинсы, не ограничивайтесь стандартным синим цветом. Напомним, что в этом году самыми модными считаются синий, розовый, зеленый и оранжевый, а значит, можно смело покупать яркие штаны.

Фото: Pinterest

Важным пунктом есть посадка - расклешенные джинсы визуально вытягивают ноги, а значит, они могут быть средней посадки. Но трендовой пока остается высокая. Слишком низкие брюки подходят не под каждый образ.

Фото: Pinterest

Что касается длины, то модные джинсы с расклешенным низом в 2021 – укороченные кюлоты, которые хорошо миксовать с невысокими ботинками.

Фото: Pinterest

Удачная модель джинсов – с пуговицами вместо молнии. Такая деталь делает образ более интересным.

Фото: Pinterest

С чем носить джинсы-клеш в 2021 году

На самом деле, расклешенные джинсы не требуют чего-то уникального. Вы можете носить их с футболкой, рубашкой, блейзером, пиджаком и кардиганом.

Фото: Pinterest

Черные джинсы-клеш красиво смотрятся с вещами такого же цвета, что позволяет создать романтически или офисный стиль.

Фото: Pinterest

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В более теплую погоду такие джинсы создают идеальный тандем с топами и вязанной одеждой.

Фото: Pinterest

Еще один отличный вариант – однотонный лук с расклешенными штанами.

Фото: Pinterest

Любителям яркого стоит примерить широкие джинсы с принтами. Это могут быть звезды или цветы, стразы и другой декор в стиле 70-х.

Фото: Pinterest

Низким девушкам лучше избегать укороченных моделей джинс, делая выбор в пользу тех, которые закрывают обувь.

Фото: Pinterest

Слишком широкие штанины визуально сделают вас ниже. Но ситуацию может спасти высокая посадка.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Кстати, что касается обуви, то с джинсами-клеш модно носить что-угодно: босоножки, кеды, сапоги или туфли. Однако обувь на платформе станет лучшим вариантом для тех, у кого низкий рост.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы рассказывали о ТОП-5 фешн-трендах этой весны.

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