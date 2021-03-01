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"Золотой глобус – 2021": лучшие наряды премии

Сегодня, 09:56

Звезды соскучились по выходам в свет

Премия "Золотой глобус -2021" состоялась, а значит время выбирать лучшие наряды. Хоть красная ковровая дорожка выглядит не так, как обычно, но все же звезды не могли упустить возможность продемонстрировать наряды.

Необычная церемония, такие и локации у звезд. Николь Кидман решила не идти по красной дорожке, но все же пропустить церемонию она не могла. Актриса опубликовала фото с собственного дивана. А платье выбрала от Louis Vuitton.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: instagram.com/nicolekidman

Болгарская актриса Мария Бакалова опубликовала тоже фото не с красной дорожки. Для своей первой церемонии Марина выбрала платье от Armani.

Мария Бакалова
Мария Бакалова
Фото: instagram.com/mariabakalovaofficial/

Актриса Кейли Куоку позировала на фоне своей загородного дома в платье от Oscar de la Renta.

Кейли Куоку
Кейли Куоку
Фото: instagram.com/kaleycuoco

Актриса Айла Фишер вышла в свет в платье Alex Perry стоимостью 34 тысячи гривен.

Айла Фишер
Айла Фишер
Фото: instagram.com/islafisher

Кейт Хадсон на премии "Золотой глобус – 2021" появилась в платье от Louis Vuitton

Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Фото: instagram.com/sophielopez

Аня Тейлор-Джой получала награду в платье от Dior.

Аня Тейлор – Джой
Аня Тейлор – Джой
Фото: Instagram

Аманда Сейфрид выбрала образ из свадебной коллекции Oscar de la Renta.

Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид
Фото: Instagram

Исполнительница главной роли в сериале "Великая" Эль Феннинг позировала в нежно-бирюзовом платье Gucci.

Эль Феннинг
Эль Феннинг
Фото: instagram.com/ellefanning

Для красной дорожки премии "Золотой глобус-2021" Сетчил Лии выбрала Gucci, как и Элль Феннинг.

Сэтчел Лии
Сэтчел Лии
Фото: Getty Images

Кира Сэджвик появилась на красной дорожки премии в наряде от Marina Moscone.

Кира Седжвик
Кира Седжвик
Фото: Instagram

Звезд "Чудо женщины" Галь Гадот для выхода в свет выбрала платье Givenchy.

Галь Гадот
Галь Гадот
Фото: Instagram

Не могла от традиционной красной дорожки отказаться и актриса Марго Робби. Она выбрала наряд от Chanel.

Марго Робби
Марго Робби
Фото: Instagram

Свой наряд для премии "Золотой глобус – 2021" решил продемонстрировать и Джаред Лето. Он выбрал Gucci.

Джаред Лето
Джаред Лето
Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали о лучших образах Недели моды в Лондоне.

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