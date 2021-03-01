"Золотой глобус – 2021": лучшие наряды премии
Звезды соскучились по выходам в свет
Премия "Золотой глобус -2021" состоялась, а значит время выбирать лучшие наряды. Хоть красная ковровая дорожка выглядит не так, как обычно, но все же звезды не могли упустить возможность продемонстрировать наряды.
Необычная церемония, такие и локации у звезд. Николь Кидман решила не идти по красной дорожке, но все же пропустить церемонию она не могла. Актриса опубликовала фото с собственного дивана. А платье выбрала от Louis Vuitton.
Болгарская актриса Мария Бакалова опубликовала тоже фото не с красной дорожки. Для своей первой церемонии Марина выбрала платье от Armani.
Актриса Кейли Куоку позировала на фоне своей загородного дома в платье от Oscar de la Renta.
Актриса Айла Фишер вышла в свет в платье Alex Perry стоимостью 34 тысячи гривен.
Кейт Хадсон на премии "Золотой глобус – 2021" появилась в платье от Louis Vuitton
Аня Тейлор-Джой получала награду в платье от Dior.
Аманда Сейфрид выбрала образ из свадебной коллекции Oscar de la Renta.
Исполнительница главной роли в сериале "Великая" Эль Феннинг позировала в нежно-бирюзовом платье Gucci.
Для красной дорожки премии "Золотой глобус-2021" Сетчил Лии выбрала Gucci, как и Элль Феннинг.
Кира Сэджвик появилась на красной дорожки премии в наряде от Marina Moscone.
Звезд "Чудо женщины" Галь Гадот для выхода в свет выбрала платье Givenchy.
Не могла от традиционной красной дорожки отказаться и актриса Марго Робби. Она выбрала наряд от Chanel.
Свой наряд для премии "Золотой глобус – 2021" решил продемонстрировать и Джаред Лето. Он выбрал Gucci.
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