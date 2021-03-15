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Откровенные танцы и рекорды: главные моменты премии "Грэмми – 2021"

Сегодня, 09:30

Рассказываем, чем запомниться 63-я премия "Грэмми"

Несмотря на все скандалы, коррективы из-за коронавируса 63-я музыкальная премия "Грэмми" все-таки состоялась. Этот вечер запомнят как и все меломаны, так и звезды.

Бейонсе установила рекорд

Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток "Грэмми" среди женщин. Певица оказалась сразу в девяти номинациях, но победила в трех: за лучший клип, рэп-песню и рэп-выступление. Организаторы премии в Twitter сообщили, что Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград. Теперь у нее 28 "Грэмми", ранее рекордсменкой была кантри-певица Элисон Краусс.

Но этот вечером для Бейонсе стал особенным не только из-за рекорда, восьмилетняя дочь певицы Блю получила свою первую награду за исполнение песни Brown Skin Girl – композиции, которая стала саундтреком к фильму "Король Лев" 2019 года. Между прочим дочь певицы стала вторым самым молодым артистом, получившим "Грэмми".

Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

"Это такая волшебная ночь. Большое спасибо. Я знаю, что моя дочь смотрит сейчас, две дочери и мой сын, вы все смотрите. Поздравляю, Блю. Сегодня она выиграла "Грэмми". Я так горжусь тобой, и для меня большая честь быть твоей мамой, вашими мамами. Вы все мои дети. И я так горжусь вами. Я так сильно тебя люблю", – сказала певица в своей речи.

Наряд сестры Майли Сайрус взорвал Сеть

Сестра эпатажной певицы Майли Сайрус Ноа появилась на красной дорожке в белом платье, которое уже стали обсуждать в Сети. Больше всего наряд артистки сравнивали с постельным бельем. Ну что же, новых мемов и шуток не избежать.

Ноа Сайрус
Ноа Сайрус
Фото: Instagram

Казахстанский рэпер получил "Грэмми"

На этой премии мир узнал о диджее из Казахстана. Статуэтку за лучший ремикс получил 20-летний Imanbek. Он сделал ремикс на песню Roses американского рэпера SAINt JHN. Работа казахстанца успела покорить TikTok, собрала в YouTube миллионы просмотров и вошла в пятерку рейтинга U.S. Стоит отметить, что для Казахстана победа диджея на Grammy стала первой в истории, да и номинация тоже была первой.

Самое откровенное выступление премии

Выступление Megan Thee Stallion и Cardi B на "Грэмми-2021", похоже, станет самым обсуждаемым. Не зря ведущий премии попросил убрать детей от экранов телевизоров. Артистки устроили откровенные танцы на гигантской кровати. Многие В Сети уже этот номер назвали лучшим на премии. Были, конечно и те, кто посчитал такое выступление неуместным.

Рекорд Тейлор Свифт

Не только Бейонсе в этом году установила рекорд на "Грэмми-2021". Тейлор Свифт стала первой женщиной, которая трижды победила в категории "Альбом года".

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

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