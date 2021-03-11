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ТОП-5 лайфхаков стилиста, как комбинировать вещи между собой

Сегодня, 10:21

Легко избавляйтесь от тех вещей, которые не стоит использовать в одном образе

У вас много одежды, но вы все равно не знаете, что надеть? Тогда с помощью советов стилиста и ведущего мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" вы сможете легко комбинировать вещи, а также избавиться от тех, которые не стоит использовать в одном образе.

Уже 4 сезон подряд ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" Ильяс Сахтара показывает героям проекта, как легко можно поменять свой гардероб и отношение к себе, а также начать уделять больше внимания своей внешности. С помощью ТОП-5 лайфхаков стилиста телеканала "Украина" попробуйте сделать это прямо сейчас.

Стилист Ильяс Сахтара
Стилист Ильяс Сахтара
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лайфхак 1

Яркий верх/низ – сдержанный низ/верх. Когда есть стразы, дырки или другие заметные детали в нижней части образа, то верхняя часть look должна быть более строгой. И наоборот.

Например, если джинсы с дырками и красочными вставками, тогда к таким джинсам подойдет футболка без ярких нашивок и блесток. Если футболка со стразами или цветными вставками, которые сразу привлекают внимание, тогда джинсы должны быть без этих элементов.

Лайфхак 2

Объемный верх/низ – приталенный низ/верх. То есть если одежда делает объемной верхнюю часть фигуры, тогда юбка или брюки должны быть приталенными. И наоборот: объемный низ – приталенный верх.

Например, рубашка oversize и приталенная юбка. Если пышная юбка, тогда облегающий топ.

Атласная юбка
Атласная юбка
Фото: Pinterest

Лайфхак 3

Пышный верх/низ – акцент на низ/верх. Если у вас пышная нижняя часть фигуры, но вы хотите это скрыть, тогда с помощью одежды светлого цвета вы перенесете внимание на верхнюю часть. И наоборот: если пышная верхняя часть – используйте светлую гамму для нижней части образа.

Например, темные укороченные брюки и белая рубашка. Благодаря темному цвету бедра выглядят стройнее, а фигура – легкой.

Лайфхак 4

Однотонная одежда + яркая деталь. Если у вас однотонный look, подчеркните его с помощью 1-2 ярких деталей.

Например, темно-зеленый комбинезон + красный пояс и кроссовки. Синее платье + ярко-желтые туфли и серьги. Если это черное платье oversize c открытой горловиной, смело надевайте под нее белую футболку.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Премьер-министр Британии Тереза Мэй
Фото: AFP

Лайфхак 5

В гардеробе всегда должны быть базовые вещи. Если вы не знаете, с чего начать изменения в образе, сделайте это с помощью вещей, которые являются основой базового гардероба:

  1. Черное платье.
  2. Юбка-карандаш нейтрального цвета. Например, черного, серого или коричневато-серого.
  3. Светлая однотонная блуза.
  4. Штаны. Если вы не любите их носить, тогда желательно приобрести юбку или еще одно платье.
  5. Пиджак. Универсальные цвета: черный, графит или бежевый.

Шопинг может стать полезным, если покупать то, что вам действительно нужно и то, что поможет вам выглядеть стильно. А если не знаете, что купить на презент близким – воспользуйтесь нашим календарем подарков на март, чтобы приобрести что-то интересное, нужное и не банальное.

Тренды в одежде этой весной – смотрите видео:

Ранее мы выясняли, как выглядеть стильно этой весной — выбирайте экокожу, минималистичные принты и открывайте ключицы.

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Источник: Сегодня
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