Вхід тільки в масці: кращі вбрання церемонії "Греммі-2021"
На цей раз зірки блищали в Dolce & Gabbana, Versace та Gucci
Поки ми спали, в Лос-Анджелесі відбулася 63-тя церемонія вручення премії "Греммі". Бейонсе стала володаркою рекордної кількості статуеток "Греммі" серед жінок, а виступ Cardi В вже переглянули сотні тисяч разів.
Про найголовніше з "Греммі-2021" читайте тут, а нижче в матеріалі ми покажемо найкращі вбрання з червоної доріжки.
У цьому році головним атрибутом будь-якого аутфіту є захисна маска. Багато селебрітіс підбирали цей аксесуар в тон до основного вбрання. Так зробила Бейонсе, яка для тріумфального вечора вибрала чорну сукню Schiaparelli.
Співачка Тейлор Свіфт ніби вийшла з клумби – на ній квіткова сукня від Oscar de la Renta, рожеві босоніжки і маска з квітами.
Дуа Ліпа наростила довге волосся і вдягнула прозоре плаття Versace з камінням. Вона, до речі, взяла нагороду за кращий поп-альбом.
Біллі Айліш, яка теж не залишилася без статуетки, одягалася минулого вечора в total-Gucci лук.
Читайте також:ТОП-5 модних кольорів цієї весни
Молодша сестра Майлі Сайрус – Ноа Сайрус позувала перед камерами в сукні Schiaparelli Haute Couture, яка в Мережі вже стала мемом.
Megan Thee Stallion прибула на премію в помаранчевій сукні від Dolce & Gabbana. Вона взяла відразу дві статуетки – за краще реп-виконання і як кращий новий артист.
Співак Гаррі Стайлс з'явився на "Греммі-2021" в вельветових штанях і картатому піджаку від Gucci. Образ він доповнив фіолетовим боа.
Дженні Айко обрала рожеву сукню Giambattista Valli, що за всіма параметрами нагадує зефір.
Андерсон Пак і Бруно Марс знають, що головний тренд цього сезону – штани-кльош. Та й в цілому образи музикантів натхненні 70-ми.
H.E.R. одягла пурпурову оксамитову сукню-міді і брюки-кльош від Dundas. Наряд прикрашений вишивкою з дорогоцінних каменів.
Тріо Haim продемонстрували кастомні вбрання від Prada в модному бузковому відтінку.
Не пропустіть також матеріал про всіх тріумфаторів церемонії "Греммі-2021".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше