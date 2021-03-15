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Вхід тільки в масці: кращі вбрання церемонії "Греммі-2021"

Сьогодні, 10:35

На цей раз зірки блищали в Dolce & Gabbana, Versace та Gucci

Поки ми спали, в Лос-Анджелесі відбулася 63-тя церемонія вручення премії "Греммі". Бейонсе стала володаркою рекордної кількості статуеток "Греммі" серед жінок, а виступ Cardi В вже переглянули сотні тисяч разів.

Про найголовніше з "Греммі-2021" читайте тут, а нижче в матеріалі ми покажемо найкращі вбрання з червоної доріжки.

У цьому році головним атрибутом будь-якого аутфіту є захисна маска. Багато селебрітіс підбирали цей аксесуар в тон до основного вбрання. Так зробила Бейонсе, яка для тріумфального вечора вибрала чорну сукню Schiaparelli.

Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Співачка Тейлор Свіфт ніби вийшла з клумби – на ній квіткова сукня від Oscar de la Renta, рожеві босоніжки і маска з квітами.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

Дуа Ліпа наростила довге волосся і вдягнула прозоре плаття Versace з камінням. Вона, до речі, взяла нагороду за кращий поп-альбом.

Дуа Ліпа
Дуа Ліпа
Фото: Getty Images

Біллі Айліш, яка теж не залишилася без статуетки, одягалася минулого вечора в total-Gucci лук.

Біллі Айліш
Біллі Айліш
Фото: Getty Images

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Молодша сестра Майлі Сайрус – Ноа Сайрус позувала перед камерами в сукні Schiaparelli Haute Couture, яка в Мережі вже стала мемом.

Фото: Instagram

Megan Thee Stallion прибула на премію в помаранчевій сукні від Dolce & Gabbana. Вона взяла відразу дві статуетки – за краще реп-виконання і як кращий новий артист.

Megan Thee Stallion
Megan Thee Stallion
Фото: Getty Images

Співак Гаррі Стайлс з'явився на "Греммі-2021" в вельветових штанях і картатому піджаку від Gucci. Образ він доповнив фіолетовим боа.

Гаррі Стайлс
Гаррі Стайлс
Фото: Getty Images

Дженні Айко обрала рожеву сукню Giambattista Valli, що за всіма параметрами нагадує зефір.

Дженей Айко
Дженей Айко
Фото: Getty Images

Андерсон Пак і Бруно Марс знають, що головний тренд цього сезону – штани-кльош. Та й в цілому образи музикантів натхненні 70-ми.

Андерсон Пак і Бруно Марс
Андерсон Пак і Бруно Марс
Фото: Getty Images

H.E.R. одягла пурпурову оксамитову сукню-міді і брюки-кльош від Dundas. Наряд прикрашений вишивкою з дорогоцінних каменів.

H.E.R.
H.E.R.
Фото: Getty Images

Тріо Haim продемонстрували кастомні вбрання від Prada в модному бузковому відтінку.

Haim
Фото: instagram.com/haimtheband

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