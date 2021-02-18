ТОП-5 модных цветов этой весны

Узнайте, как носить трендовые оттенки будущего сезона

Меньше двух недель остается до долгожданной весны, а это значит, что пора задуматься об обновлении гардероба. Если вы стремитесь всегда быть в тренде и следите за последними новинками в мире моды, то уже наверняка знаете, что Институт цвета Pantone определил не только главные цвета этого года, но и несколько оттенков весны-лета 2021. Давайте разберемся, что это за оттенки и как их носить.

Главными цветами сезона весна-лето 2021 станут золотисто-оранжевый, небесный, глубокий синий, пыльно-розовый и зеленый. Такой выбор палитры аналитики в сфере моды объясняют тем, что многие устали от пандемии, серости и изоляции, а такой набор цветов явно должен помочь поднять настроение.

Этот теплый и яркий оттенок вы можете увидеть на многих подиумах последних Недель мод. Среди брендов, которые использовали этот цвет в своих новых коллекциях – Jason Wu, Sportmax и Versace.

Почему бы не встретить эту весну в ярком брючном костюме, как в коллекции Jason Wu? Во многих магазинах наверняка уже стали появляться подобные варианты.

Модель Марта Хант в костюме от Jason Wu Фото: Getty Images

Не только костюмы, но и пальто или тренчи такого же оттенка также будут актуальными этой весной.

Модные цвета весны 2021 Фото: Pinterest

Небесный

Небесный оттенок придаст легкости и улучшит настроение весной 2021, благодаря ассоциациям с голубым небом и солнечными днями.

Этот цвет использовали в своих коллекциях Chloe, Hermes и Fendi.

Показ Fendi Фото: vogue.ua

Первое, что может прийти в голову – это легкое платье небесного оттенка, однако вы также можете обратить внимание и на стильные пиджаки, пальто, брюки и акссесуары.

Небесный оттенок – один из самых модных весной 2021 Фото: Pinterest

Глубокий синий

Небесно-голубой обычно ассоциируется с весной, а вот глубокий синий оттенок присущ более холодному времени года. Но не бойтесь добавлять вещи такого цвета в свой гардероб этой весной.

Глубокий синий цвет встречается в коллекциях Chanel, Burberry и Christopher John Rogers.

Показ Chanel Фото: vogue.ua

Вещи глубокого синего оттенка могут быть как ключевыми в вашем аутфите, так и в роли аксессуаров (косынки, сумки, ремни и даже украшения).

Глубокий синий – тренд весны 2021 Фото: Pinterest

Добавим больше женственности легкости благодаря пыльно-розовому оттенку. Этот цвет вы могли видеть в коллекциях Alberta Ferretti, Christian Dior и Jacquemus.

Показ Christian Dior Фото: vogue.ua

Отправляйтесь на поиски нежной блузы, худи или платья пыльно-розового оттенка и будьте в тренде этой весной.

Идеи нарядов к весне 2021 Фото: Pinterest

Это весной и летом будут популярны как насыщенный зеленый цвет, который встречается в коллекции Michael Kors и других брендов, так и более бледный оттенок.

Показ Michael Kors Фото: vogue.ua

Кстати, Кейт Миддлтон нередко отдает предпочтение зеленому цвету, подбирая наряды для мероприятий.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 фешн-трендах этой весны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться