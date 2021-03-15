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"Натянула простыню": наряд известной певицы стал мемом на "Грэмми" (фото)

Сегодня, 09:30

Звезда появилась на церемонии вручения "Грэмми" в белом платье Schiaparelli Couture

21-летняя певица Ноа Сайрус, сестра знаменитой американской поп-дивы Майли Сайрус, своим необычным внешним видом насмешила зрителей 63-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе минувшей ночью.

Исполнительница появилась на красной дорожке в белом платье Schiaparelli Couture со сложной драпировкой, напоминающей то ли простыню, то ли использованный носовой платок.

Фото: "Сегодня"

Наряд Нои Сайрус моментально стал предметом обсуждения в Twitter.

"Не волнуйся, Ноа, мне тоже трудно бывает натянуть простыню", – написала в комментариях под фото одна из пользовательниц Сети. "Выглядит, как куча туалетной бумаги", – отметила вторая.

"Когда ты встала, и постель встала вместе с тобой", – добавила третья. "Ноа вылезла из постели, но белье сказало: "Черта с два, я иду с тобой", – смеется четвертая. "Я думала, что потеряла свой носовой платок. Нет, вот же он" – издевается пятая.

К слову, из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено с января на март и проведено со всеми мерами безопасности.

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Свои эффектные наряды продемонстрировали Билли Айлиш с братом Финнеасом, Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, Дуа Липа, Lizzo, Megan Thee Stallion и Doja Cat.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о "Грэмми". Также были объявлены победители второй по важности после "Оскара" премии – "Золотого глобуса".

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