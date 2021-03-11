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Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

Сегодня, 18:57

Ранее первую леди обвинили в том, что она нарушила традиции Японии, выбрав неподходящий наряд

Супруга президента Украины Елена Зеленская впервые прокомментировала модный "скандал" из-за ее наряда во время официальной поездки в Японию два года назад.

По словам Зеленской, тогда была проведена тщательная подготовка к мероприятию – изучены все японские традиции и протокол. В Японии ее наряд оценили, а вот в Украине стала распространяться информация о том, что первая леди якобы нарушила правила, выбрав наряд желтого цвета. В то время как желтый в Японии считался цветом исключительно императорской семьи.

Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Официально хочу сказать, что это неправда, эти люди ошиблись. Во-первых, светлый лимонный оттенок моего платья и темно-желтый цвет императорской семьи – это два разных оттенка, для японцев это имеет очень важное значение. Во-вторых, запрет носить желтое существовал в Японии до VIII, и, по некоторым данным, до XV века. То есть уже много веков людям разрешено носить любые цвета, которые они хотят носить", – объяснила Зеленская на Всеукраинском форуме "Україна 30. Культура, медіа, туризм".

По словам Елены, благодаря этому казусу, платье было продано на аукционе, а вырученные деньги были направлены на покупку оборудования для центра онкобольных детей.

Напомним, Елена Зеленская выступила на форуме в костюме за 28 тысяч гривен.

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