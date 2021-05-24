Можно ли назвать Евровидение стильным конкурсом? Разбираем образы участников

Одни раздевались, другие пытались слиться со сценой, а третьи брали креативом

Фото: eurovision.tv

Итальянский рок-бэнд Måneskin стал главным героем "Евровидения-2021". А вот звание главного героя сцены можно смело отдать серебристому мини и его вариациям. В удивительно похожих образах появились участницы от Молдовы, Албании, Мальты, Кипра и Хорватии.

Участницы "Евровидения-2021" Фото: eurovision.tv

Представители других стран тоже продемонстрировали синхронность в выборе аутфитов. Они либо наряжались во все лучшее сразу (самое короткое, блестящее и пушистое), либо выглядели так неприметно, словно собрались в будничный вечер в караоке.

Senhit, Сан-Марино Фото: eurovision.tv

Hurricane, Сербия Фото: eurovision.tv

Виктория Георгиева, Болгария Фото: eurovision.tv

Лесли Рой, Ирландия Фото: eurovision.tv

Битва крайностей

Девушки в основном делали упор на сексуальность, но, как показало голосование, схема нерабочая. В топ-10 удалось войти только гречанке Stefania, и вряд ли ей помог фиолетовый комбинезон.

Stefania, Греция / Тинки-Винки Фото: eurovision.tv

Мужчины, наоборот, решили, что на сцене "Евровидения" достаточно только их голоса. Поэтому добрая половина оделась в черно-белое. Коко Шанель говорила, что элегантность — отказ от лишнего. Но справедливо ли это в контексте масштабного песенного шоу?

Торнике Кипиани, Грузия Фото: eurovision.tv

Рафал Брзозовски, Польша Фото: eurovision.tv

Уку Севисте, Эстония Фото: eurovision.tv

Кто все же запомнился

Самый впечатляющий наряд с точки зрения стиля продемонстрировал голландец Жангу Макрой. Над образами исполнителя и его команды работала Сильви тен Броек — прошлогодняя выпускница местного Университета искусств, у которой 500 подписчиков в Instagram.

Жангу Макрой, Нидерланды Фото: instagram.com/jeangu_macrooy

Måneskin тоже отличились хорошим вкусом благодаря бренду Etro. В их нарядах прослеживаются отсылки к стилю Фредди Меркьюри, Led Zeppelin и The Kiss.

Måneskin, Италия Фото: instagram.com/maneskinofficial

Костюм солистки нашей Go_A, Кати Павленко, заслуживает внимания как наиболее концептуальный. Одна из немногих, она заложила в свой образ смысл, который, давайте признаем, чуть глубже цепей и ангельских крылышек TIX.

Эскиз наряда Кати Павленко, автор – Дмитрий Курята Фото: stb.ua

Украинская участница пела на сцене в корсете из эко-кожи и шелковой юбке. Ключевым элементом стала зеленая шуба — композиционный центр всего выступления. Она напоминает мох и вербу, ассоциируется с весной и сделана из… париков и искусственных волос.

Go_A, Украина Фото: eurovision.tv

19-летний Tusse — определенно один из главных модников "Евровидения-2021". В период пресс-конференций и подготовки к конкурсу он изо дня в день щеголял в костюмах — цветных, с принтами и с пиджаком-кейпом. Для выступления он выбрал все же менее яркий наряд, хоть и не забыл про камни и стразы.

Tusse, Швеция Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеция Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеция Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеция Фото: instagram.com/tusseofc

Подводим итоги

Как и любое шоу, "Евровидение" призвано дарить эмоции. Для победы недостаточно только красивого голоса, нужен целостный образ. Вайб, декорации, свет, идея, настроение и, конечно, наряд — кусочки единого пазла. Когда все гармонично и чем-то цепляет, есть результат. И лучшее тому доказательство — пятерка лидеров по итогам 65-го конкурса.

Топ-5 финалистов "Евровидения 2021" Фото: eurovision.tv

Участникам гораздо важнее найти способ подчеркнуть свою индивидуальность, чем умение сочетать фешн-тренды. Ведь можно выступить в обычном черном костюме, как Мария Шерифович или Сальвадор Собрал, и запомниться намного больше тех, кто в Gucci и Versace. Как сказал Måneskin на пресс-конференции после финала, главное оставаться самим собой.

Måneskin, Италия Фото: eurovision.tv

Напомним, мы собрали самые смешные мемы "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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