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Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

Сегодня, 09:49

В то же время продюсер отметил, что выступление Go_A было лучшим на конкурсе

Игорь Кондратюк и Go_A
Игорь Кондратюк и Go_A
Фото: facebook.com/kondratjukigor

Известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк поделился своими впечатлениями от конкурса "Евровидени-2021", в котором победила итальянская группа Maneskin.

По словам Игоря, он был членом профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления каждого участника. И только по окончании конкурса он смог поделиться своим мнением.

"Gо A – молодцы! Не верил, что они могли победить, но был уверен, что песня Shum – более конкурентная, чем Solovei. Особенно – ее новая аранжировка, которая звучала на сцене Роттердама", – написал продюсер на своей Facebook-странице.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Он также добавил, что у Украины была одна из лучших постановок на конкурсе.

"Браво группы, браво организаторам Нацотбора на "Евровидение", браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины, которые довольно неожиданно выбрали малоизвестную в то время группу Gо_A на "Евровидение". Лучшее выступление группы от Украины!" – поделился Кондратюк.

Ранее Сергей Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Евровидение 2021
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