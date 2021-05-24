Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить
В то же время продюсер отметил, что выступление Go_A было лучшим на конкурсе
Известный украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк поделился своими впечатлениями от конкурса "Евровидени-2021", в котором победила итальянская группа Maneskin.
По словам Игоря, он был членом профессионального жюри от Украины, которое оценивало выступления каждого участника. И только по окончании конкурса он смог поделиться своим мнением.
"Gо A – молодцы! Не верил, что они могли победить, но был уверен, что песня Shum – более конкурентная, чем Solovei. Особенно – ее новая аранжировка, которая звучала на сцене Роттердама", – написал продюсер на своей Facebook-странице.
Он также добавил, что у Украины была одна из лучших постановок на конкурсе.
"Браво группы, браво организаторам Нацотбора на "Евровидение", браво жюри Нацотбора и телезрителям Украины, которые довольно неожиданно выбрали малоизвестную в то время группу Gо_A на "Евровидение". Лучшее выступление группы от Украины!" – поделился Кондратюк.
Ранее Сергей Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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