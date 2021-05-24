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Продолжают SHUMеть. Песня Go_A заняла первое место в рейтинге лучших хитов в Италии

Сегодня, 14:12

Украинская электрофолк группа Go_A продолжает покорять слушателей. Теперь "Шум"лидирует даже в итальянском рейтинге хитов

Go_A на "Евровидении-2021"
Go_A на "Евровидении-2021"
Фото: eurovision.tv

Представители Украины на "Евровидении-2021" Go_A, которые проведут дебютный сольный концерт в Киеве, продолжает оставаться в рейтинге лучших мировых хитов Spotify 50 Viral. Только если до финала конкурса трек группы был на пятом месте, то теперь он поднялся на четвертое.

Более того, "Шум" Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии – стране, которая стала победителем "Евровидения-2021".

Слушатели по всему миру действительно в восторге от аутентичной музыки украинской группы.

Ранее Сергей Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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