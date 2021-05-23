Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В Сети раскритиковали украинское жюри на Евровидении из-за оценок Литве. Пономареву пришлось объясняться

Сегодня, 16:20

У Александра Пономарева в Сети спросили, чем украинскому жюри не понравились представители Литвы, что им поставили ноль баллов

Фото: eurovision.tv, Facebook-страница Александра Пономарева

Многие оценили победителей "Евровидения-2021" итальянскую рок-группу Maneskin. А вот у некоторых появились вопросы к украинскому жюри касаемо оценок. В частности, многих волновало, почему Украина поставила Литве ноль баллов.

У себя в Facebook Александр Пономарев написал, что первые три позиции финалистов конкурса совпали с его "местами как председателя профессионального жюри в Украине".

Также он прикрепил результаты голосования от украинского жюри – певиц alyona alyona, Илларии, Alloise, телеведущего Игоря Кондратюка.

В комментариях пользователи стали интересоваться, почему украинское жюри поставило Литве ноль баллов, в то время как зрители – десять баллов.

  • "Чем Литва не понравилась, что аж так?"
  • "Мне не понравилось, как проголосовало наше жюри (кроме этих первых мест) и то, что не дали баллов литовцам, и тут не только про политику, хотя это реально политическое шоу".
  • "Ничего не дать Литве – это нужно было постараться".

На один из комментариев Олександр Пономарев все-таки ответил.

  • "После оценок жюри всех стран Литва получила плохие баллы! А что касается меня, слишком тиктоковый трек для Евро! И вокалом не удивил", – написал певец.

Предлагаем посмотреть выступление представителей Литвы:

Напомним, согласно зрительскому голосованию, группа Go_A заняла второе место.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Великобритания и Германия получили 0 баллов в финале Евровидения-2021: реакция Сети Что послушать у Måneskin: ТОП-10 песен победителя Евровидения-2021 Финал Евровидения-2021: смотрим видео выступления всех участников
Евровидение Александр Пономарев Евровидение 2021
Источник: Facebook-страница Александра Пономарева
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Сегодня, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Сегодня, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Сегодня, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

Вчера, 14:47Звездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

Вчера, 10:50Фаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 06:51Психо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

Вчера, 01:04Звездно

Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

Вчера, 00:32Звездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

Вчера, 00:03Звездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

21 маяВкусно

Ваша специя по гороскопу – узнайте, чем именно вам нужно приправлять еду

21 маяЗвездно

Соседов о Примадонне: Пугачева всем надоела, как собака – и Киркорову, и мне

21 маяЗвездно

После второго полуфинала Евровидения букмекеры изменили ставки. Украину подвинула Швейцария

21 маяЗвездно

Он спас меня: разведенная Алина Гросу подтвердила роман с российским актером

21 маяМодно

Елена Зеленская вышла в свет в любимом наряде голливудских звезд – белом брючном костюме

20 маяЗвездно

Go_A принесли Украине новый рекорд на Евровидении-2021

Новости партнеров

Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
10 актеров РФ, которые сыграли персонажей значительно младше себя
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять