В Сети раскритиковали украинское жюри на Евровидении из-за оценок Литве. Пономареву пришлось объясняться
У Александра Пономарева в Сети спросили, чем украинскому жюри не понравились представители Литвы, что им поставили ноль баллов
Многие оценили победителей "Евровидения-2021" итальянскую рок-группу Maneskin. А вот у некоторых появились вопросы к украинскому жюри касаемо оценок. В частности, многих волновало, почему Украина поставила Литве ноль баллов.
У себя в Facebook Александр Пономарев написал, что первые три позиции финалистов конкурса совпали с его "местами как председателя профессионального жюри в Украине".
Также он прикрепил результаты голосования от украинского жюри – певиц alyona alyona, Илларии, Alloise, телеведущего Игоря Кондратюка.
В комментариях пользователи стали интересоваться, почему украинское жюри поставило Литве ноль баллов, в то время как зрители – десять баллов.
- "Чем Литва не понравилась, что аж так?"
- "Мне не понравилось, как проголосовало наше жюри (кроме этих первых мест) и то, что не дали баллов литовцам, и тут не только про политику, хотя это реально политическое шоу".
- "Ничего не дать Литве – это нужно было постараться".
На один из комментариев Олександр Пономарев все-таки ответил.
- "После оценок жюри всех стран Литва получила плохие баллы! А что касается меня, слишком тиктоковый трек для Евро! И вокалом не удивил", – написал певец.
Предлагаем посмотреть выступление представителей Литвы:
Напомним, согласно зрительскому голосованию, группа Go_A заняла второе место.
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное