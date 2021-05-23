Италия стала победителем Евровидения-2021
В финале "Евровидения" за победу боролись 26 участников. Всего в этом году в конкурсе принимали участие 39 стран
Настал момент, которого ждали все фанаты "Евровидения" по всему миру – в финале конкурса, текстовую трансляцию которого вел Life Сегодня, стало известно имя победителя конкурса. Это группа Maneskin из Италии, которая "взорвала" сцену конкурса своим драйвовым выступлением!
Это означает, что в следующем году конкурс пройдет в Италии! Страна стала победителем впервые с 1990 года!
В этом году в конкурсе принимали участие 39 стран, в гранд-финале выступили 26 участников. Фаворитами букмекеров долгое время были Италия (она занимала первое место), Мальта и Франция.
Maneskin в финале Евровидения-2021:
Украину на конкурсе представляла группа Go_A с песней ШУМ. Трек группы стал очень популярным в Европе – его перепели многие музыканты и даже одна из участниц "Евровидения".
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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