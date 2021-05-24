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Где состоится Евровидение-2022 – три главных города-претендента в Италии

Сегодня, 16:05

В течение следующих недель будут опубликованы заявки итальянских городов на "Евровидение-2022". Какому городу выпадет честь принимать конкурс – будет известно уже этим летом

Где пройдет "Евровидение-2022"
Где пройдет "Евровидение-2022"
Фото: twitter.com/matteoricci

В следующем году "Евровидение" пройдет в стране победителя конкурса этого года – итальянской группы Måneskin. Как оказалось, в Италии уже три города претендуют на проведение конкурса – Рим, Турин и Пезаро. При этом, родным городом артистов является именно Рим.

Как сообщает wiwibloggs, мэры городов уже сделали заявления в Twitter. Одной из первых была, конечно же, мэр Рима.

"Победа Måneskin была фантастической. Рим гордится нашими ребятами. В следующем году Евровидение примет Италия. Рим – идеальная сцена, чтобы принять вызов", – написала Вирджиния Рагги.

Несмотря на то, что столица Италии кажется самым очевидным выбором, мэры Турина и Пезаро тоже сделали предложения.

"Поздравляю, Måneskin! Сегодня мы начинаем работу над Туринской заявкой", – написала мэр Турина, Кьяра Аппендино.

Мэр Пезаро сразу же рассказал все прелести этого маленького, но красивого итальянского городка.

"В следующем году Евровидение будет проходить в Италии. Мы подаем заявку на проведение Евровидения в Vitrigrifo Arena, одном из самых больших и красивых мест в стране. Пезаро был назван ЮНЕСКО творческим городом музыки. Кто лучше нас может провести такое масштабное музыкальное мероприятие?", – написал мэр города Пезаро Маттео Риччи.

Песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в мае следующего года. Предположительные даты – с 10 по 14 мая.

Смотрите самые крутые мемы с "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: twitter.com/matteoricci
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