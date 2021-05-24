Где состоится Евровидение-2022 – три главных города-претендента в Италии

В течение следующих недель будут опубликованы заявки итальянских городов на "Евровидение-2022". Какому городу выпадет честь принимать конкурс – будет известно уже этим летом

Где пройдет "Евровидение-2022" Фото: twitter.com/matteoricci

В следующем году "Евровидение" пройдет в стране победителя конкурса этого года – итальянской группы Måneskin. Как оказалось, в Италии уже три города претендуют на проведение конкурса – Рим, Турин и Пезаро. При этом, родным городом артистов является именно Рим.

Как сообщает wiwibloggs, мэры городов уже сделали заявления в Twitter. Одной из первых была, конечно же, мэр Рима.

"Победа Måneskin была фантастической. Рим гордится нашими ребятами. В следующем году Евровидение примет Италия. Рим – идеальная сцена, чтобы принять вызов", – написала Вирджиния Рагги.

Quella dei #Maneskin è stata una vittoria fantastica. Roma orgogliosa dei suoi ragazzi. L'anno prossimo l'Italia ospiterà #EurovisionSongContest 2022. Roma è il palcoscenico perfetto per rilanciare la sfida. pic.twitter.com/EJ4yAIOnQh — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 23, 2021

Несмотря на то, что столица Италии кажется самым очевидным выбором, мэры Турина и Пезаро тоже сделали предложения.

"Поздравляю, Måneskin! Сегодня мы начинаем работу над Туринской заявкой", – написала мэр Турина, Кьяра Аппендино.

Congratulazioni @thisismaneskin!

Noi, in attesa del bando, iniziamo sin da oggi a lavorare sulla candidatura di Torino! #Eurovisionhttps://t.co/N0vC90bcwK — Chiara Appendino (@c_appendino) May 23, 2021

Мэр Пезаро сразу же рассказал все прелести этого маленького, но красивого итальянского городка.

"В следующем году Евровидение будет проходить в Италии. Мы подаем заявку на проведение Евровидения в Vitrigrifo Arena, одном из самых больших и красивых мест в стране. Пезаро был назван ЮНЕСКО творческим городом музыки. Кто лучше нас может провести такое масштабное музыкальное мероприятие?", – написал мэр города Пезаро Маттео Риччи.

Il prossimo anno @Eurovision in Italia: ci candidiamo ufficialmente ad ospitarlo alla Vitrifrigo Arena, una della più grandi nel Paese e una delle più belle. Pesaro è Città Creativa della Musica @UNESCO. Chi meglio di noi per ospitare il grande evento musicale? @thisismaneskinpic.twitter.com/8R1u18gPDZ — Matteo Ricci (@matteoricci) May 23, 2021

Песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в мае следующего года. Предположительные даты – с 10 по 14 мая.

Смотрите самые крутые мемы с "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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