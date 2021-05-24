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Чи можна назвати Євробачення стильним конкурсом? Розбираємо образи учасників

Сьогодні, 17:26

Одні роздягалися, інші намагалися злитися зі сценою, а треті брали креативом

Фото: eurovision.tv

Італійський рок-бенд Måneskin став головним героєм "Євробачення-2021". А ось звання головного героя сцени можна сміливо віддати сріблястому міні та його варіаціям. У схожих образах з'явилися учасниці від Молдови, Албанії, Мальти, Кіпру та Хорватії.

Фото: eurovision.tv

Представники інших країн теж продемонстрували неабияку синхронність у виборі аутфітов. Вони або вбиралися у все найкраще відразу (найкоротше, блискуче і пухнасте), або виглядали так непримітно, немов зібралися у буденний вечір до караоке.

Senhit, Сан-Маріно
Senhit, Сан-Маріно
Фото: eurovision.tv

Hurricane, Сербія
Hurricane, Сербія
Фото: eurovision.tv

Викторія Георгієва, Болгарія
Викторія Георгієва, Болгарія
Фото: eurovision.tv

Леслі Рой, Ірландія
Леслі Рой, Ірландія
Фото: eurovision.tv

Битва крайнощів

Дівчата переважно ставили наголос на сексуальність, але, як показало голосування, схема неробоча. У топ-10 вдалося увійти тільки гречанцы Stefania, і навряд чи їй допоміг фіолетовий комбінезон.

Stefania, Греція
Stefania, Греція
Фото: eurovision.tv

Чоловіки, навпаки, вирішили, що на сцені "Євробачення" достатньо лише голоса. Тому добра половина одяглася в біло-чорну класику. Коко Шанель говорила, що елегантність – відмова від зайвого. Але чи справедливо це в контексті масштабного пісенного шоу?

Торніке Кіпіані, Грузія
Торніке Кіпіані, Грузія
Фото: eurovision.tv

Рафал Брзозовскі, Польша
Рафал Брзозовскі, Польша
Фото: eurovision.tv

Уку Севисте, Эстонія
Уку Севисте, Эстонія
Фото: eurovision.tv

Хто все ж запам'ятався

Найбільш вражаюче вбрання з точки зору стилю продемонстрував голландець Жангу Макрой . Над образами виконавця і його команди працювала Сільві тен Броек – торішня випускниця місцевого Університету мистецтв, у якої 500 підписників у Instagram.

Жангу Макрой, Нідерланди
Жангу Макрой, Нідерланди
Фото: instagram.com/jeangu_macrooy

Måneskin теж відзначилися хорошим смаком завдяки бренду Etro. В їх вбраннях простежуються відсилки до стилю Фредді Меркьюрі, Led Zeppelin і The Kiss.

Måneskin, Італія
Måneskin, Італія
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Костюм солістки нашої Go_A , Каті Павленко, заслуговує на увагу як найбільш концептуальний. Одна з небагатьох, вона заклала в свій образ сенс, який, давайте визнаємо, трохи глибший від ланцюгів і янгольських крилець TIX.

Ескіз вбрання Каті Павленко, автор – Дмитро Курята
Ескіз вбрання Каті Павленко, автор – Дмитро Курята
Фото: stb.ua

Українська учасниця співала на сцені в корсеті з еко-шкіри і шовкової спідниці. Ключовим елементом образу стала зелена шуба – композиційний центр всього виступу. Вона нагадує мох і вербу, асоціюється з весною і зроблена з... перук і штучного волосся.

Go_A, Україна
Go_A, Україна
Фото: eurovision.tv

19-річний Tusse – безумовно один із головних модників "Євробачення-2021". У період прес-конференцій та підготовки до конкурсу він щодня змінював костюми – кольорові, з принтами і з піджаком-кейпом. Для виступу він обрав все-таки менш яскраве вбрання, хоч і не забув про камені та стрази.

Tusse, Швеція
Tusse, Швеція
Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеция
Tusse, Швеция
Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеція
Tusse, Швеція
Фото: instagram.com/tusseofc

Tusse, Швеція
Tusse, Швеція
Фото: instagram.com/tusseofc

Підбиваємо підсумки

Як і будь-яке шоу, "Євробачення" покликане дарувати емоції. Для перемоги недостатньо тільки красивого голосу, потрібен цілісний образ. Вайб, декорації, світло, ідея, настрій і, звичайно, вбрання – шматочки єдиного пазла. Коли все гармонійно і чимось чіпляє, є результат. І найкращий тому доказ – п'ятірка лідерів за підсумками 65-го конкурсу.

Фото: eurovision.tv

Учасникам набагато важливіше знайти спосіб підкреслити свою індивідуальність, ніж уміння поєднувати фешн-тренди. Адже можна виступити в звичайному чорному костюмі, як Марія Шерифович або Сальвадор Собрал, і запам'ятатися набагато більше від тих, хто в Gucci і Versace. Як сказав Måneskin на прес-конференції після фіналу, головне залишатися самим собою.

Måneskin, Італія
Måneskin, Італія
Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, ми зібрали найсмішніші меми "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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