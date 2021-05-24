Триумф Go_A: от первых строчек на YouTube и Spotify до рекорда на Евровидении-2021

Группа заняла пятое место на конкурсе "Евровидение-2021". Теперь песню SHUM напевает вся Европа, а Go_A стали одними из самых популярных участников конкурса

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Несмотря на то, что в этом году украинская группа Go_A заняла пятое место на конкурсе "Евровидение-2021", первое место она завоевала в сердцах многих слушателей в Европе (и не только).

Долгое время Go_A держалась в лидерах фаворитов букмекеров, на первых строчках в трендах YouTube, а на песню SHUM активно делали каверы музыканты по всему миру.

Все о реальном успехе Go_A – в материале Life Сегодня.

YouTube

В тренды видеохостинга YouTube попало видео выступления Go_A в пером полуфинале, который состоялся 18 мая. На момент публикации материала, видео просмотрело 9,9 млн человек. Ролик до сих пор удерживает первую позицию в трендах!

Скриншот: YouTube

Отзыв победителей

Во время пресс-конференции у фронтмена группы Måneskin Дамиано Давида поинтересовались, кто является его фаворитом на конкурсе. Дамиано без колебаний ответил – "Это Украина!". А недавно в своем Instagram-аккаунте он опубликовал скриншот обложки трека Go_A "Веснянка" и написал: "Эти ребята просто невероятные!"

Скриншот: Instagram

Второе место на "Евровидении"

В этом году удивили оценки профессионального жюри на "Евровидении". Многие считают, что "реальные" баллы показало голосование зрителей. Так, Украина получила 1 балл от профессионального жюри Италии, зато 12 баллов по результатам голосования зрителей этой страны.

Украина вошла в ТОП-5 лидеров "Евровидения-2021". А между прочим, по зрительскому голосованию Go_A на втором месте! Go_A получили максимальный балл от зрителей таких стран: Италия, Израиль, Литва, Польша и Франция.

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Spotify

Недавно мы писали, что песня Go_A – SHUM заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify. Это один из самых популярных интернет-сервисов потокового аудио. Уже сейчас стало известно, что теперь Украина занимает четвертое место. Это означает, что песню украинских артистов активно слушают по всему миру!

Более того, SHUM Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии – стране, которая стала победителем "Евровидения-2021".

Скриншот: Spotify

Каверы

Успех любой композиции определяется не только благодаря рейтингу, но и количеством музыкантов, которые ее перепели. Трек SHUM стал вирусным в Сети – многие не только украинские, но и зарубежные музыканты сделали каверы на конкурсную композицию Go_A.

К примеру, блогер из Греции и фан "Евровидения" Esc Mike спел SHUM в акустической версии под гитару.

Букмекеры

Долгое время Go_A были в первой пятерке фаворитов букмекеров – как перед первым полуфиналом "Евровидения-2021", так и во время гранд-финала.

Скриншот: eurovisionworld.com

Рекорд

Благодаря тому, что группа Go_A прошла в финал "Евровидения-2021", Украина стала единственной страной за всю историю конкурса, чьи участники всегда становились финалистами! Гордимся!

Go_A Фото: eurovision.tv

Ранее мы рассказывали, о чем песня Go_A – SHUM.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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