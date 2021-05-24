Евровидение-2021 прошло на ура, но осталось самое вкусное – мемы. Их мы не забудем никогда

Life Сегодня собрали самые качественные мемы с Евровидения в этом году. Мы уверены, что вам понравится

Лучшие мемы Евровидения-2021 Фото: Сегодня

"Евровидение-2021" – все! В главном музыкальном празднике года весьма прогнозируемо победил итальянский глэм-рок в исполнении группы Maneskin.

Солист коллектива дал жару, устроив на сцене конкурса ТАКОЕ, что нам даже неудобно пересказывать. Благо и других поводов для шуток на музыкальном конкурсе было достаточно.

Life Сегодня собрали самые качественные мемы с "Евровидения" в этом году. Мы уверены, что вам понравится.

Теперь мы знаем, что значит "счастья полные штаны".

* Поправка: порванные штаны.

Показалось?

Это просто бомба!

Ну, пусть все будут здоровы

Отличий НЕТ

Манижа как отдельный вид искусства

Это гениально

Киркоров, прости

Правильный подход к результатам конкурса

Великобритания получила ноль балов. НОЛЬ! И от жюри, и от зрителей.

Не это не повод расстраиваться

Дядя Вася? А вы как там оказались?

Ну и о победителях.

Да, ладно. Нам не жалко. Забирайте победу. Нам просто надоело выигрывать в этом вашем Евровидении!

Фото: Mememaster

Напомним, выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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