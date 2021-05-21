Плагиат на Евровидении: украинский режиссер обвинил молдаван и греков в краже идей

Олег Боднарчук посочувствовал коллеге, которому "уже не интересно придумывать что-то свое". Режиссер считает, что это драматичный период в жизни художника

Режиссер-постановщик Олег Боднарчук обвинил греков в плагиате Фото: Сегодня

Украинский режиссер-постановщик Олег Боднарчук, высказавшийся о плагиатном скандале вокруг Go_A, во время просмотра второго полуфинала "Евровидения-2021" неожиданно увидел кражу и своих собственных идей.

"К вашему вниманию мой номер для Светланы Лободы (2019) и номер Греции для Евровидения (2021). Причем греческий режиссер (не называю имя) присутствовал на репетиции этого номера для Светланы в ожидании своего номера – тогда, в 2019 году. Но... Мне приятно", – написал Боднарчук в своем Facebook.

Постановщик посочувствовал греческому коллеге, которому, по его словам, "уже не интересно придумывать что-то свое".

"Это драматичный период в жизни художника", – резюмировал Олег.

Подписчики украинского режиссера обратили внимание, что речь идет о Фокасе Евангелиносе. Этот режиссер также поставил конкурсный номер Sugar для представительницы Молдовы – Натальи Гордиенко, вышедшей в гранд-финал конкурса.

"Мой 2015 год. Его 2021 год. Шесть лет прошло. А все как вчера", – сравнил Олег Боднарчук выступление Гордиенко и украинского певца Alekseev.

Фокас Евангелинос – известный греческий режиссер и хореограф. Участники, для которых он делал концертные номера на "Евровидении", довольно часто входили в тройку победителей: Сакис Рувас (Греция, 2004) – третье место, Елена Папаризу (Греция, 2005) – первое место, Дима Билан (Россия, 2006) – второе место, Дмитрий Колдун (Беларусь, 2007) – шестое место, Ани Лорак (Украина, 2008) – второе место, Фарид Мамедов (Азербайджан, 2013) – второе место, Сергей Лазарев (Россия, 2016) – третье место.

Напомним, ранее участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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