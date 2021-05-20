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Манижа высказалась о своей родине и бывших согражданах: Круто родиться в Таджикистане

Сегодня, 10:47

Артистка призналась, что переживала насчет реакции таджиков на "достаточно противоречивый" месседж песни Russian Woman о тяжелой судьбе русской женщины

Манижа - представительница России на "Евровидении-2021"
Манижа - представительница России на "Евровидении-2021"
Фото: Сегодня

Представительница России на "Евровидении-2021" Манижа Сангин (Manizha), выступление которой бьет рекорды просмотров, откровенно высказалась о своей родине и бывших согражданах.

Певица дала интервью таджикской службе "Радио Свобода".

По словам артистки, она переживала насчет реакции таджиков на "достаточно противоречивый" месседж песни Russian Woman о тяжелой судьбе русской женщины. Но, как оказалось, напрасно.

"От Таджикистана я не получила ни одной негативной реакции", – отметила она.

Журналистка спросила у Манижи, хочет ли она сказать несколько слов своим таджикским поклонникам, ее бывшим согражданам, которые болели за нее, писали в Facebook и Instagram.

"Я так ими горжусь, – ответила артистка. – Кайфую от того, какие они современные, разносторонние, потому что они меня понимают, слышат. Круто родиться в Таджикистане и, уехав, сохранить в себе внутренние восточные традиции и в то же время развиться и стать европейским жителем".

Напомним, ранее мы писали, почему одни любят, а другие ненавидят участницу от России – Манижу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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