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Евровидение-2021: участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady

Сегодня, 19:21

Многим в Сети выступление Натальи Гориденко напомнило номер Ани Лорак для "Евровидения-2008"

В Роттердаме продолжает кипеть активная подготовка к конкурсу. Участники репетируют свои номера для Евровидения-2021. Выступление участницы от Молдовы Натальи Гордиенко в Сети сравнили с номером Ани Лорак для "Евровидения" в 2008 году.

После просмотра первой репетиции представительницы Молдовы под видео стали писать, что Наталья – копия Ани Лорак. Многие предположили, что у Филиппа Киркорова, который в этом году помогает Гордиенко одержать победу на международном конкурсе, просто закончились идеи. Стоит отметить, в 2008 году именно Киркоров был продюсером номера Лорак для "Евровидения".

Наталья Гордиенко – Sugar

Ани Лорак – Shady Lady

  • "Киркоров платья для нее у Ани Лорак одолжили с ее выступления на Евровидении?"
  • "Что-то Ани Лорак сильно напоминает. У нее такой же образ был, похожее платье, и песня яркая зажигающая как эта"
  • "Ани Лорак, это твое платье?"

Некоторые пользователи в Сети больше в номере Гордиенко увидели Светлану Лободу и услышали песню "Суперзвезда".

LOBODA – "Суперзвезда"

  • "Мне одной кажется, что Филипп схалтурил?" Песня как у Лободы, платье как у Лорак"
  • "Какая Лорак? Видно же, Лободу вторую делают. Песня плагиат из песни "Суперзвезда", и внешность, и танец"
  • "Лобода и ее суперзвезда?"

Стоит отметить, Филипп Киркоров отреагировал на обвинения в плагиате. Он считает, что в 2018 году Ани Лорак задала тренд и даже если номера похожи, в этом нет ничего плохо.

"Я ничего против не имею, тем более что своими руками создавал эту диву, и никто не скажет, бросив камень в мой огород, что девушка из Молдовы по имени Наталья Гордиенко не имеет права выступать в лучших киркоровских традициях", – прокомментировал певец изданию MK.RU

Ранее Филипп Киркоров сравнил главную фаворитку "Евровидения-2021" с молодой Аллой Пугачевой.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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