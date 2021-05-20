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Евровидение-2021: подопечная Киркорова из Молдовы сексапильно станцевала в компании четырех парней (видео)

Сегодня, 22:51

В ярком наряде и в компании стильных танцоров Наталья Гордиенко спела свою песню Sugar. Номер певицы получился достаточно ярким, а она сама блеснула отличной танцевальной подготовкой

Наталья Гордиенко во втором полуфинале "Евровидения-2021"
Наталья Гордиенко во втором полуфинале "Евровидения-2021"
Фото: eurovision.tv

Сцену "Евровидения-2021", второй полуфинал которого прямо сейчас проходит в Роттердаме, зажгла участница от Молдовы Наталья Гордиенко. Подопечная Филиппа Киркорова, который, кстати, назвал Ани Лорак своим любимым протеже на конкурсе, вышла на сцену в блестящем серебристом платье в компании четырех танцоров в солнцезащитных очках.

Певица исполнила песню Sugar, автором которой выступил ее продюсер Филипп Киркоров. Во время своего выступления Наталья Гордиенко показала себя как отличная танцовщица. Номер дополнили яркая неоновая подсветка и облаченные в стильные костюмы танцоры шоу-балета.

Смотрите видео выступления Молдовы во втором полуфинале "Евровидения-2021":

Напомним, что ранее участницу от Молдовы обвинили в плагиате номера Ани Лорак на песню Shady Lady.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Молдова Филипп Киркоров Евровидение 2021 Наталья Гордиенко
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