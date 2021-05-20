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Номер – ваш: известный режиссер вмешался в плагиатный скандал с выступлением Go_A

Сегодня, 09:15

Украинский режиссер-постановщик Владимир Боднарчук стал на защиту Анастасии Михайловой, которая называет себя истинным автором концертного номера

Владимир Боднарчук высказался о скандале вокруг Go_A
Владимир Боднарчук высказался о скандале вокруг Go_A
Фото: Сегодня

Страсти вокруг Go_A только накаляются. Пока фанаты "Евровидения-2021" приходят в себя после феерического выступления коллектива в первом полуфинале, украинские постановщики ссорятся из-за авторства концертного номера.

Режиссер Анастасия Михайлова заявила в своем Facebook, что в создании постановки Go_A на "Евровидении" якобы использовали ее идеи – зеленую шубу, нимб и шальных бегунов.

Обвиненный хореограф Константин Томильченко поспешил откреститься от всех претензий. Говорит, что у него получилась "абсолютно другая история" и он "призирает плагиат".

Неожиданно вмешался в скандал и украинский режиссер-постановщик Владимир Боднарчук. По его словам, художник должен созреть к тому, что повторять просто неинтересно, "иметь смелость экспериментировать и от эксперимента получать истинное удовольствие".

"Сейчас я хочу поддержать человека, который делает свои первые шаги в творчестве и столкнулся с машиной, переехавшей его", – рассказывает Боднарчук в своем Facebook.

Скриншот: Facebook | Oleg Bodnarchuk

Он также написал комментарий под постом Анастасии Михайловой:

"Я вас поддерживаю. Прочитав вашу работу, понимаю, что вдохновлялись именно ею. Зеленая шуба, нимб, пшеница, бегущие люди – это очень знаковые образы, их интерпретировали по-своему, но главное в идее – зерно, именно оно потом прорастает в режиссерский замысел. С высоты своего опыта понимаю, что замысел, который потом вырос в номер, – именно ваш".

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Владимир Боднарчук добавил, что сам он к плагиату относится по-философски.

"С какой-то стороны даже приятно, когда тебя цитируют, – продолжает он. – Могу перечислить десятки конкретных примеров, когда использовали мои идеи. На это в наших странах никак не повлиять. Да и на Западе. Не скрою, что и какие-то идеи и меня в свое время вдохновляли, хотелось вдохнуть в них новую жизнь".

Пока украинские режиссеры разбираются, кто прав, кто виноват, посмотрите зажигательно выступление Go_A в первом полуфинале "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Источник: Сегодня
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