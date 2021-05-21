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Все финалисты Евровидения-2021, которые выступят в гранд-финале

Сегодня, 00:38

Этой ночью в Нидерландах отгремел второй полуфинал "Евровидения". На сцену зала Ахой вышло 17 стран-участниц, каждая из которых представила свой яркий номер

Финалисты "Евровидения-2021
Финалисты "Евровидения-2021
Фото: eurovision.tv

Сегодня ночью в Роттердаме прошел второй полуфинал "Евровидения-2021", по итогам которого еще 10 стран присоединились к финалистам. Из 17 выступающих этой ночью, семи участникам пришлось попрощаться с конкурсом в этом году.

Итак, уже в эту субботу, 20 мая, в гранд-финале "Евровидения-2021" выступят 26 участников. Среди них – по 10 стран каждого из двух полуфиналов, а также страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и Нидерланды, которые в этом году и принимают у себя конкурс.

Кого из своих фаворитов вы увидите на большой сцене уже послезавтра – смотрите далее.

Кто выступит в гранд-финале "Евровидения-2021":

  • Норвегия

  • Израиль

  • Россия

  • Азербайджан

  • Мальта

  • Литва

  • Кипр

  • Швеция

  • Бельгия

  • Украина

  • Албания

  • Сербия

  • Болгария

  • Молдова

  • Португалия

  • Исландия

  • Сан-Марино

  • Швейцария

  • Греция

  • Финляндия

  • Великобритания

  • Франция

  • Италия

  • Испания

  • Германия

  • Нидерланды

Уже известно, что Украина будет выступать во второй части гранд-финала "Евровидения", который состоится 22 мая.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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