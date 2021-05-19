Голоса, разорвавшие сцену Евровидения-2021. Чьи песни слушают до дыр

В числе лидеров – украинская группа Go_A. Видео их выступления выбилось на первое место в трендах YouTube

Эти певицы разорвали сцену "Евровидения-2021" Фото: eurovision.tv

18 мая прошел первый полуфинал "Евровидения-2021". На сцене в Роттердаме выступили 16 участников и только 10 из них прошли в гранд-финал. Однако и среди победителей продолжается борьба за любовь и внимание публики.

Life Сегодня обратили внимание на ТОП-3 самых просматриваемых выступлений первого полуфинала.

В это сложно поверить, но лидером на YouTube-странице Eurovision Song Contest стала российская певица Manizha. И это при том, что на родине артистку захейтили из-за якобы неудачной песни о нелегкой судьбе русской женщины. Мол, что об этом знает уроженка Таджикистана? Видать, что-то таки она знает.

На втором месте украинская группа Go_A с песней на украинском языке Shum. Видео их выступления уже выбилось на первое место в тренды YouTube – 1,5 млн просмотров. И это еще не все: букмекеры прочат коллективу четвертое место в финале.

Это просто нереально – смотрим!

Бронза у представительницы Хорватии. Кто бы мог подумать, что Альбина Грчич с весьма непримечательной на первый взгляд песней Tick-Tock сможет удивить европейскую публику. Но ей это удалось – больше 500 тысяч просмотров. Номер получился действительно необычным и ярким, хоть и слегка попсовым.

Напомним, второй полуфинал конкурса отгремит 20 мая, а финал шоу, в котором станет известно имя победителя, состоится 22 мая.

Ранее FAVBET озвучил шансы на победу GO_A в "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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