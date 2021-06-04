Ольгу Бузову привезли в клетке на красную дорожку МУЗ-ТВ (видео)

Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова решила эффектно появиться на 18-й музыкальной премии МУЗ-ТВ, церемония награждения которой проходит сегодня вечером

Ольга Бузова приехала в клетке на музыкальную премию Фото: instagram.com/buzova86

35-летняя певица Ольга Бузова, которая после обвинений в алкоголизме озвучила свой райдер, снова оказалась в центре внимания. Звезда не могла не придумать для себя яркое появление на одном из главных событий российского шоу-бизнеса – церемонии награждения премии МУЗ-ТВ, на которую в этом году номинированы Ани Лорак, Светлана Лобода и Надя Дорофеева.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал "Звездач", Ольга Бузова прибывает на красную дорожку в клетке, похожую на птичью, только больших размеров. В качестве праздничного наряда артистка надела мини-платье с накидкой золотого цвета. Выйдя из клетки, Ольга Бузова широко раскрыла руки, как птица феникс.

Ольга Бузова приехала в клетке на МУЗ ТВ Видео: Telegram-канал zvezdach_mag

Значение своего наряда позже Ольга Бузова разъяснила в комментарии журналистам. По ее словам, каждый ее выход на дорожку, как и ее песни, имеет глубокий смысл. Поэтому в образе феникса на публике звезда появилась не просто так. Артистка намекнула, что сейчас она "возродилась" после всех непростых событий в своей жизни, включая проблемы со здоровьем и скандальное расставание с ее парнем-блогером.

"И сейчас, когда я вышла [из клетки] наконец на свободу – я свободна, я красива, я богата, я знаменита", – сказала Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова состояла в отношениях с Давидом Манукяном, известным как Дава. За красивыми фото пары, как оказалось в итоге, скрывался абьюз. После разрыва с видеоблогером Бузова заявила, что мужчина ей изменял и поднимал на нее руку.

Ранее Филипп Киркоров в перьях станцевал с бывшим парнем Ольги Бузовой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться