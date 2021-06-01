Светлана Лобода в мини-шортах навестила своих дочек на курорте (фото)

Несмотря на плотный график Светлана Лобода находит время отдохнуть со своими дочками – Евой и Тильдой. Перед началом лета певица прилетела к ним на солнечный курорт

Светлана Лобода отдыхает с дочками Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды, не упустила возможность приехать к своим детям на курорт. И хотя артистка прибыла всего на пару часов, по ее словам, она успела сделать фото с Тильдой и Евой для соцсети.

На фото, опубликованных в Instagram, Светлана Лобода позирует в белой майке, коротких джинсовых шортах и темной широкополой шляпе. Певица прогулялась со своими девочками по набережной.

"Поцеловать девчонок — бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек", – трогательно написала Светлана Лобода.

Поклонники пришли в восторг от снимков и отметили, что младшая дочь артистки, Тильда, повзрослела.

Светлана Лобода со своей младшей дочкой Тильдой Фото: instagram.com/lobodaofficial

Что известно о детях Светланы Лободы?

Старшей дочке певицы – Евангелине – уже десять лет. Отец девочки – Хореограф Андрей Царь, с которым Светлана Лобода тоже долгое время скрывала отношения. О том, что артистка беременна первенцем, все узнали лишь накануне родов. Тогда Лобода уже не могла скрывать округлившийся животик. После родов певица очень быстро вернулась на сцену.

В начал 2018 года появились слухи о том, что у Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна роман. Однако пара не подтвердила это, а вскоре, 24 мая, появилась на свет Тильда. Имя девочки стало еще одним поводом для поклонников думать, что ее отец – Тилль. В прошлом месяце Тильде исполнилось уже три года. Имя отца девочки до сих пор держится в секрете. Более того, лицо Тильды Светлана Лобода тоже не показывает.

Напомним, что ранее Светлана Лобода и Ани Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ – на премию также была номинирована Надя Дорофеева в категории "Лучшее женское видео".

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