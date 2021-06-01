Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Светлана Лобода в мини-шортах навестила своих дочек на курорте (фото)

Сегодня, 11:02

Несмотря на плотный график Светлана Лобода находит время отдохнуть со своими дочками – Евой и Тильдой. Перед началом лета певица прилетела к ним на солнечный курорт

Светлана Лобода отдыхает с дочками
Светлана Лобода отдыхает с дочками
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды, не упустила возможность приехать к своим детям на курорт. И хотя артистка прибыла всего на пару часов, по ее словам, она успела сделать фото с Тильдой и Евой для соцсети.

На фото, опубликованных в Instagram, Светлана Лобода позирует в белой майке, коротких джинсовых шортах и темной широкополой шляпе. Певица прогулялась со своими девочками по набережной.

"Поцеловать девчонок — бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек", – трогательно написала Светлана Лобода.

Поклонники пришли в восторг от снимков и отметили, что младшая дочь артистки, Тильда, повзрослела.

Светлана Лобода со своей младшей дочкой Тильдой
Светлана Лобода со своей младшей дочкой Тильдой
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Что известно о детях Светланы Лободы?

Старшей дочке певицы – Евангелине – уже десять лет. Отец девочки – Хореограф Андрей Царь, с которым Светлана Лобода тоже долгое время скрывала отношения. О том, что артистка беременна первенцем, все узнали лишь накануне родов. Тогда Лобода уже не могла скрывать округлившийся животик. После родов певица очень быстро вернулась на сцену.

В начал 2018 года появились слухи о том, что у Лободы и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна роман. Однако пара не подтвердила это, а вскоре, 24 мая, появилась на свет Тильда. Имя девочки стало еще одним поводом для поклонников думать, что ее отец – Тилль. В прошлом месяце Тильде исполнилось уже три года. Имя отца девочки до сих пор держится в секрете. Более того, лицо Тильды Светлана Лобода тоже не показывает.

Напомним, что ранее Светлана Лобода и Ани Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ – на премию также была номинирована Надя Дорофеева в категории "Лучшее женское видео".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лариса Долина после скандала со звездой TikTok ответила хейтерам, которые "в гробу ее видели" Внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes (фото) Маленькие Монатики в костюмах Гарри Поттера выпустились из садика - милейшие фото
певица Светлана Лобода дети звезд
Реклама

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?
Знак Зодиака с самым высоким либидо — кто он?

Популярные статьи

Сегодня, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Сегодня, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Сегодня, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Сегодня, 09:30Events

Яркие открытки с первым днем лета: поздравления, проза, стихи и картинки

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

29 маяЗвездно

Мишина и Эллерт опровергли слухи о расставании, но признались, что ссорятся и мало видятся

Новости партнеров

Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Какой iPhone 12 самый автономный?
Какой iPhone 12 самый автономный?
Диетологи назвали список полуфабрикатов без вреда для организма
Диетологи назвали список полуфабрикатов без вреда для организма
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Диетологи назвали список полуфабрикатов без вреда для организма
Диетологи назвали список полуфабрикатов без вреда для организма
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Какой iPhone 12 самый автономный?
Какой iPhone 12 самый автономный?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять