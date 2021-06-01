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Ольга Бузова после обвинений в алкоголизме озвучила свой райдер

Сегодня, 19:30

Российская телеведущая попала в скандал. Ольга отличилась странным поведением во время своего концерта

Ольга Бузова показала свой райдер
Ольга Бузова показала свой райдер
Фото: instagram.com/buzova86

Ольгу Бузову, которая недавно оказалась в больнице, часто обсуждает общественность. Но в последнее время все чаще стали ходить слухи, что телеведущая злоупотребляет алкоголем. Выступление Бузовой в Волгограде лишь спровоцировало новую волну обсуждений.

Ольга на полтора часа задержала выступление, а когда появилась на сцене, шокировала зрителей необычным поведением с беспричинным смехом.

Телеведущая в откровенном боди и сапогах немного походила по сцене, после чего заплетающимся языком произнесла речь.

"Иногда лучше молчать, чем говорить, поэтому сегодня я буду молчать. Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет и я дура", – сказала Бузова.

В Сети сразу же предположили, что телеведущая вышла на сцену выпившая. Сама Бузова это отрицает и даже собирается судиться с российскими СМИ за клевету. Чтобы не провоцировать новые слухи, Ольга показала в InstaStories свой райдер.

"Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты, но это просто потому, что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка…" – сказала телеведущая.

Ольга Бузова показала свой райдер
Ольга Бузова показала свой райдер
Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала свой райдер
Ольга Бузова показала свой райдер
Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова показала свой райдер
Ольга Бузова показала свой райдер
Фото: instagram.com/buzova86

Стоит отметить, что Ольга Бузова часто попадает в скандалы. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

А на днях Бузова опубликовала снимок, сделанный на балконе на фоне храма. На фото стройная брюнетка в купальнике демонстрирует свои формы. Многие в Instagram посчитали снимок на фоне храма непристойным и поспешили раскритиковать телеведущую.

В Сети раскритиковали фото Ольги Бузовой на фоне храма
В Сети раскритиковали фото Ольги Бузовой на фоне храма
Фото: instagram.com/buzova86

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за то, что они с Филиппом Киркоровым перепели хит Аллы Пугачевой "Сильная женщина",

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телеведущая Ольга Бузова
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