У певицы VIKTORIA коллекция из 303 купальников. Она берет на пляж сразу 5 штук!

Она также рассказала, что поддерживает свою физическую форму не только в спортзале, а и дома, выполняя простые упражнения

Певица VIKTORIA похвасталась коллекцией купальников Фото: instagram.com/vikanablack

В студию программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришла певица VIKTORIA. Во время откровенного интервью с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" призналась, какая одежда занимает большую часть ее гардероба, и дала советы, как достичь идеальной формы к пляжному сезону.

Недавно украинских меломанов ошеломила новость о том, что популярная группа "НЕАНГЕЛЫ" завершает свое существование. А уже сегодня певица Виктория Смеюха под псевдонимом VIKTORIA представляет первый клип, с которым и посетила студию "Ранку з Україною". В прямом эфире телеканала "Украина" артистка призналась, что сейчас все свое время уделяет карьере, однако к пляжному сезону она готова всегда, ведь имеет прекрасную форму и невероятный арсенал купальников.

"На самом деле у меня очень много купальников – 303 единицы! Есть, например, подаренный Ириной Билык, или из клипов "Роман" и "Я знаю это ты" группы "НЕАНГЕЛЫ". И у меня всегда одна и та же проблема – приезжаю на отдых с огромным чемоданом, в котором большую часть занимают купальники, но я не успеваю все одеть. Но, когда иду на пляж, беру с собой сумку, в которой есть около 5 купальников, и когда чувствую дискомфорт от влажности – переодеваюсь", – рассказала певица VIKTORIA.

Как певица держит себя в форме

Такую ​​страсть артистки легко объяснить, ведь она обладает невероятной физической формой. VIKTORIA признается – ее нередко можно встретить в спортзале, но и домашними тренировками звезда не пренебрегает. Поэтому поделилась самыми действенными упражнениями:

С помощью бутылок с водой (от 2-х литров) качать руки. Поставить на пол бутылки или термокружки. Сесть на коврик, ноги разместить между бутылками и поднимать ноги, перенося над девайсами, качая пресс. Фитнес-резинки разместить на середине бедер и делать приседы в плие. Если у вас нет резинок, можете использовать плотные колготки.

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