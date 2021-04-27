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Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ, а Дорофееву номинировали за клип

Сегодня, 18:00

В преддверии музыкальной премии в Москве состоялся гала-ужин, где собрались все звезды шоу-бизнеса

Накануне российские звезды собрались на гала-ужине "МУЗ-ТВ", где объявили номинантов музыкальной премии. Среди них были две украинские певицы – Светлана Лобода и Ани Лорак, которая намекнула, что Меладзе предлагал ей интим, а еще одна, хоть и не была в Москве, но попала в номинацию.

Лобода пришла на вечеринку в виниловых штанах и золотом гольфе буз рукавов.

Фото: instagram.com/muztv

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Ани Лорак тоже предпочла штаны, которые надела вместе с укороченным лонгсливом от Balmain с заостренными плечами.

Фото: instagram.com/muztv

Обе певицы, которые живут и строят карьеру в России, попали в номинацию "Лучшее женское видео". Конкуренцию им составила Надя Дорофеева и ее клип GORIT, тот самый, скандальный, в котором певица танцует на Майдане.

Скриншот: premia.muz-tv.ru/voting

Напомним, что в 2019 году на премии "МУЗ-ТВ" кроме Лободы и Лорак были Макс Барских с Мишей Романовой, ALEKSEEV и другие украинские селебритис. В прошлом году премию отменили из-за коронавируса, а в 2021-м церемония снова состоится.

Смотрите ТОП-5 украинских артистов, которые появились на МУЗ-ТВ в Москве.

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