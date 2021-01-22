Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Бил, плевал в лицо и изменял": Ольга Бузова со скандалом рассталась с парнем-блогером

Сегодня, 12:59

Пара была в отношениях полтора года

Телеведущая и певица Ольга Бузова, которая перепела хит Аллы Пугачевой, со скандалом рассталась со своим парнем, видеоблогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Еще совсем недавно пара отдыхала на Мальдивах и публиковала яркие совместные фото из отпуска, как теперь Бузова в красках описала, как Давид изменял ей и часто поднимал на нее руку. К слову, фанаты артистки в шоке, ведь два дня назад Бузова отметила свой день рождения и постила "счастливые" фото и видео в Instagram.

Давид Манукян и Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова
Фото: instagram.com/buzova86

"Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Бузова в переписке с Давой, которую опубликовала в Instagram.

Также Ольга поинтересовалась у подписчиков: "Показать, как он трахает шлюхи, или как бьет меня?"

Скриншот: соцсети

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", – написала Бузова в Instagram.

Отметим, что Бузова и Манукян были вместе с сентября 2019 года.

Напомним, Потап из-за скандала исключил песню с Бузовой из нового альбома MOZGI.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что терпела Кардашьян: ТОП-10 громких скандалов с участием Канье Уэста Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся - СМИ Зои Кравиц и Карл Глусман разводятся спустя 18 месяцев в браке
развод расставание Ольга Бузова
Реклама

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков
Умер знаменитый украинский модельер Сергей Ермаков

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Вкусно

Сыр тофу: польза, вред и правила выбора

Сегодня, 06:00Фаново

День Соборности Украины-2021: история и значение праздника

Сегодня, 05:58Психо

Гороскоп на сегодня 22 января: у Овнов мысли будут только про деньги, а Тельцам нельзя суетиться

Вчера, 13:27Вкусно

Любимые десерты детства: 5 рецептов советских сладостей

Вчера, 12:20Звездно

Где-то это мы уже видели: Леди Гага повторила наряд Аллы Пугачевой

Вчера, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

20 январяЗвездно

"От Альцгеймера до деменции": подруга Алибасова рассказала о его состоянии

20 январяEvents

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

20 январяВкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

20 январяЗвездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

19 январяЗвездно

Ани Лорак в Украине встретилась с мамой (фото)

19 январяЗвездно

У Юлии Началовой после ее смерти родился второй ребенок – СМИ

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Изабель Гулар – девушка вратаря «Айнтрахта» Кевина Траппа
Как готовят борщ по-галицки с квасом на Западной Украине
Как готовят борщ по-галицки с квасом на Западной Украине
Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах
Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в бикини
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять