Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку МУЗ-ТВ (відео)

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова вирішила ефектно з'явитися на 18-й музичній премії МУЗ-ТВ, церемонія нагородження якої проходить сьогодні ввечері

Ольга Бузова приїхала в клітці на музичну премію Фото: instagram.com/buzova86

35-річна співачка Ольга Бузова, яка після звинувачень в алкоголізмі озвучила свій райдер, знову опинилася в центрі уваги. Зірка не могла не вигадати для себе яскраву появу на одному з головних подій російського шоу-бізнесу – церемонії нагородження премії МУЗ-ТВ, на яку цього року номіновані Ані Лорак, Світлана Лобода та Надя Дорофєєва.

На відео, яке опублікував Telegram-канал "Звездач", Ольга Бузова прибуває на червону доріжку в клітці, схожу на пташину, тільки великих розмірів. Артистка одягнула мінісукню з накидкою золотого кольору. Вийшовши з клітки, Ольга Бузова широко розкрила руки, як птах фенікс.

Ольга Бузова приїхала в клітці на МУЗ ТВ Відео: Telegram-канал zvezdach_mag

Значення свого вбрання пізніше Ольга Бузова роз'яснила в коментарі журналістам. За її словами, кожен її вихід на доріжку, як і її пісні, має глибокий зміст. Тому в образі фенікса на публіці зірка з'явилася не просто так. Артистка натякнула, що зараз вона "відродилася" після всіх непростих подій у своєму житті, включаючи проблеми зі здоров'ям і скандальне розлучення з її хлопцем-блогером.

"І зараз, коли я вийшла [з клітки] нарешті на свободу – я вільна, я красива, я багата, я знаменита", – сказала Ольга Бузова.

Нагадаємо, що Ольга Бузова перебувала в стосунках з Давидом Манукяном, більш відомим як Дава. За красивими фото пари, як виявилося в результаті, приховувався аб'юз. Після розриву з відеоблогером Бузова заявила, що чоловік їй зраджував і підіймав на неї руку.

Раніше Філіп Кіркоров в пір'ї станцював з колишнім хлопцем Ольги Бузової.

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