Филипп Киркоров в перьях станцевал с бывшим парнем Ольги Бузовой
Народный артист России показал экстравагантный танец, нарядившись в кроссовки со стразами, боа из разноцветных перьев и темные очки
Народный артист России Филипп Киркоров после примирения с Аллой Пугачевой станцевал с бывшим парнем Ольги Бузовой – блогером и музыкантом Давой (Давидом Манукяном).
Видео опубликовано на его странице в Instagram.
На видео Киркоров вместе с Давай танцует на кухне, нарядившись в кроссовки со стразами, боа из разноцветных перьев и темные очки.
"Настроение – воскресенье! Время танцевать", – подписал ролик Киркоров.
Этот ролик вызвал бурную реакцию у поклонников артиста. "Не очень для короля! Ниже плинтуса!", "Киркорову несолидно", "Шут… Гороховый", "У них с головой все в порядке?" – возмутились пользователи.
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Киркоров и Манукян сотрудничают уже больше года. В 2020 году они выпустили совместный клип на песню Rolex. А недавно певец пообещал Даве поездку на "Евровидение".
Ранее Филипп Киркоров поделился, почему ему не удалось наладить личную жизнь после развода с Аллой Пугачевой.
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