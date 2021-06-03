Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасия Приходько об уколах красоты: Никаких ботоксов и подтяжек на мне сейчас нет

Сегодня, 11:01

Украинская певица решила откровенно поговорить с поклонниками на тему уколов красоты. Артистка рассказала о своем отношении к ботоксу и призналась, делала ли уколы сама

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько, которая ранее объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной", заявила, что не делала ни уколы ботокса, ни подтяжку лица. Уколы в губы артистка тоже не делала, хотя планирует в будущем, чтобы подправить ассиметрию. При этом звезда отметила, что всегда найдутся те, кто считает, что она что-то скрывает.

Все началось с того, что вчера Анастасия Приходько в своем Instagram-аккаунте опубликовала портретное фото. Тогда артистка написала, что снимок без фотошопа и предложила отгадать, что же она делала со своим лицом.

"И так, знатоки-эксперты. Мне 34. На фото исключительно коррекция светотени(экспозиция и контраст). Никаких фотошопов. Что я делала со своим лицом? Ваши варианты", – подписала фото певица.

Анастасия Приходько раскрыла, что не делала уколы красоты
Анастасия Приходько раскрыла, что не делала уколы красоты
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Большинство поклонников певицы написали, что видно, что она не делала никаких манипуляций.

Хотя некоторые решили, что Анастасия прибегала к инъекциям.

  • "Гиалуронкой кололи лицо и губы, брови сделанные"

В следующем посте Анастасия решила прояснить ситуацию. Певица честно призналась, что не против различных процедур, но ничего из них пока не делала. По словам Анастасии, нет в мире женщины, которая всегда будет довольна собой.

"Девочки, я не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется! Знаете почему? Потому, что это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой. Просто пока я выбирала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление", – написала Анастасия Приходько.

Смотрите в сюжете, почему Анастасия Приходько вызывала полицию к родной дочери:

Напомним, что ранее Анастасия Приходько ответила на упреки Долиной за "Евровидение" в РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Даше Астафьевой предлагали 50–100 тысяч долларов за интим - Юрий Никитин Лариса Долина после скандала со звездой TikTok ответила хейтерам, которые "в гробу ее видели" Слава Каминская выпустила богемный клип Slava Bogu. Это настоящий гимн бывшим - смотрите видео
певица Анастасия Приходько ботокс уколы красоты
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

31 маяЗвездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Лорак сообщила поклонникам приятную новость
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять