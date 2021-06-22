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Мама Королевой призналась, что у нее пенсия 16 тыс. гривен, хоть она ни дня не работала

Сегодня, 19:57

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай впервые в одном из интервью рассказала о своей жизни в США

Мама Наташи Королевой рассказала о своей пенсии в США
Мама Наташи Королевой рассказала о своей пенсии в США
Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Как призналась мама певицы, жизнь за океаном ей очень нравится.

"В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов (16 тысяч гривен) по старости", – рассказала мама Наташи Королевой в программе "Звезды сошлись".

Супруг Людмилы Порывай получает пенсию больше.

"Пенсия у него две тысячи долларов (54 тысячи гривен). У него был бизнес: такси, рестораны", – рассказала мама певицы.

Мама Наташи Королевой с супругом
Мама Наташи Королевой с супругом
Фото: instagram.com/mama_luda_star

Также у нее есть еще один источник дохода.

"У нее есть еще несколько квартир в Америке, которые она сдает. К пенсии лишняя денежка", – рассказала Наташа Королева о дополнительном заработке мамы.

Напомним, недавно в Сети раскритиковали маму Наташи Королевой, которая забыла о дне рождения старшей дочери Ирины. Тогда о празднике дочери маме напомнила Наташа.

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Людмилу Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы Людмилы Порывай, кому-то – образы для фотосессий. Наташа Королева и ее мама никак не реагируют на критику.

Недавно мы рассказывали, как Наташа Королева с мамой проводят время в США на яхте.

Как звезды помогают родителям – смотрите в сюжете:


Ранее мы рассказывали, что помолодевшую Наташу Королеву обвинили в использовании фотошопа. Также недавно Наташа Королева решила поэкспериментировать с имиджем, но нарвалась на критику - в Сети не оценили молодежный образ певицы.

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