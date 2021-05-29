Помолодевшую Королеву фолловеры снова обвинили в использовании фотошопа
Наташа Королева в красном платье и шляпке прокатилась на яхте. Выглядит она невероятно!
Наташу Королеву, как и любую звезду, часто критикуют в Сети. Недавно фолловеры называли певицу "престарелой девочкой", а теперь обвиняют ее в использовании фотошопа. 47-летняя звезда опубликовала в Instagram-профиле фото, сделанные на яхте.
На снимках Королева запечатлена в красном платье и шляпке. Она выглядит очень красиво – пишут поклонники. Но некоторые все же завалили Наташу комментариями менее приятными:
- "Она здесь на себя не похожа. Зачем так фотошопить?"
- "Какая красивая"
- "Чудеса фотошопа"
- "Женщина в красном – как вы прекрасны"
Ранее мы писали, что Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами.
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