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Мама Корольової зізналася, що в неї пенсія 16 тис. гривень, хоч вона жодного дня не працювала

Сьогодні, 19:57

Мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай вперше в одному з інтерв'ю розповіла про своє життя в США

Мама Наташі Корольової розповіла про свою пенсію в США
Мама Наташі Корольової розповіла про свою пенсію в США
Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай уже більш ніж 30 років живе в США, куди переїхала після смерті батька Наташі в 1993 році. Там вона вийшла заміж за мігранта Ігоря Ельперіна, який переїхав до Штатів понад 40 років тому. Як зізнається мама співачки, життя за океаном їй дуже подобається.

"В Америці я отримую пенсію. Я жодного дня не працювала, але в мене пенсія 600 доларів (16 тисяч гривень) через старість", – розповіла мама Наташі Корольової в програмі "Зірки зійшлися".

Чоловік Людмили Поривай отримує більшу пенсію.

"Пенсія у нього дві тисячі доларів (54 тисячі гривень). У нього був бізнес: таксі, ресторани", – розповіла мама співачки.

Мама Наташі Корольової з чоловіком
Мама Наташі Корольової з чоловіком
Фото: instagram.com/mama_luda_star

Також у неї є ще одне джерело доходу.

"У неї є ще кілька квартир в Америці, які вона здає. До пенсії зайва копійка", – розповіла Наташа Корольова про додатковий заробіток мами.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розкритикували маму Наташі Корольової, яка забула про день народження старшої дочки Ірини. Тоді про свято дочки мамі нагадала Наташа.

Варто зазначити, у Мережі часто критикують Людмилу Поривай. Декому здається, що вона поводиться зухвало – комусь не подобається танці Людмили Поривай, комусь – образи для фотосесій. Наташа Корольова і її мама ніяк не реагують на критику.

Нещодавно ми розповідали, як Наташа Корольова з мамою проводять час у США на яхті.

Як зірки допомагають батькам – дивіться в сюжеті:


Раніше ми розповідали, що помолоділу Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу. Також недавно Наташа Корольова вирішила поекспериментувати з іміджем, але нарвалася на критику – в Мережі не оцінили молодіжний образ співачки.

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