Поклонники раскритиковали новые фото мамы Наташи Королевой: "Фильм ужасов"

В Сети не оценили новую фотосессию мамы певицы

Семью Наташи Королевой активно обсуждают в Сети. Поклонники оценили музыкальные эксперименты ее сына Архипа, а вот новые фото мамы певицы Людмилы Порывай раскритиковали.

Маме Наташи Королевой исполняется 75 лет. Звездная дочь решила устроить вечеринку в честь юбилея и в Instagram поделилась фото праздничной фотосессии.

Мама Наташи Королевой Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташи Королевой Фото: instagram.com/tarzan___official

Наташа Королева умеет удивлять и наверняка уже придумала, как они с мужем проведут День влюбленных. Если же вдохновения вас покинула и все еще не знаете, чем удивить своего любимого человека – наши 14 креативных идей ко Дню святого Валентина точно помогут решить эту проблему

Но поклонники посчитали, что Людмила Порывай выглядит довольно вызывающе и посоветовали маме Наташи Королевой вести себя немного скромнее.

"Фильм ужасов", "Перебор во всем", "Похожа на Борю Моисеева", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали о личной жизни сына Наташи Королевой.

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