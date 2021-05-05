Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Популярная певица устроила "майские" в Майами, где живет ее мама. Всей семьей они отправились отдыхать на яхте, где устроили зажигательные танцы

Певица Наташа Королева, которую раскритиковали за попытку казаться моложе, показала, как проводит весенние каникулы с семьей в США. Вместе со своей 75-летней мамой, заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай, Наташа Королева "зажгла" танцпол прямо на яхте.

В ролике, опубликованном в Instastories, Наташа Королева с мамой веселятся под трек Think I'm Crazy и показывают, как надо отдыхать.

"Мама, не верят, что тебе 75 лет, говорят, что меньше", – сказала Наташа Королева.

Наташа Королева танцует с мамой на яхте Видео: instagram.com/koroleva__star

Позже к певице присоединился ее супруг Тарзан. Супруги сняли ролик в замедленной съемке.

Наташа Королева и Тарзан Видео: instagram.com/koroleva__star

Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню.

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