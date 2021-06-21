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Наташа Королева об интиме с Николаевым и строгом воспитании: Вышла замуж, случился первый секс

Сегодня, 14:08

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись еще в 2001 году, но за эти годы певица не раз вспоминала их отношения. На днях в очередной раз всплыла тема их романа

Наташа Королева и Игорь Николаев
Наташа Королева и Игорь Николаев
Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/igor_nikolaev_music

Певица Наташа Королева, которую ранее назвали ровесницей ее сына, призналась, что интимные отношения с Игорем Николаевым у нее начались после свадьбы. Об этом артистка рассказала в новом шоу, в котором приняла участие со своей знаменитой мамой Людмилой Порывай. Как заявила сама Королева, они никогда не обсуждали ее первый секс.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись", которая была опубликована в YouTube, Наташа Королева отметила, что, несмотря на близкие отношения со своей мамой, до обсуждения личной жизни дело никогда не доходило. Поэтому не могло быть и речи о том, чтобы рассказать маме пикантные детали интима с первым супругом Игорем Николаевым.

"Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы рассказывать о таких вещах. Я была воспитана правильно и строго: вышла замуж, и только после случился первый секс. С мамой не надо было обсуждать такие детали", – рассказала Наташа Королева.

Изначально, когда юная певица улетела в Москву, мама не очень была рада этому. Она переживала за дочь, но все-таки отпустила.

"Я не жалею, что так решила. Но было очень сложно. Приходилось обманывать мужа. Говорить, что она уехала в эстрадно-цирковое в Москву", – вспомнила Людмила Порывай.

В итоге Людмила была счастлива, что Игорь Николаев стал ее зятем и взял под покровительство ее дочку.

Неудивительно, что когда Игорь и Наташа Королева решили развестись, Людмила была расстроена. Более того, она изначально была не в восторге от нового возлюбленного дочери – Тарзана.

Фото: instagram.com/tarzan___official

"Все знают, что ты была не в восторге от зятя изначально. Ты пошла на понижение. Была теща великого композитора, а стала – известного стриптизера. Для тебя это был удар", – сказала Наташа Королева.

Тем не менее Порывай сумела подружиться с Тарзаном и рассмотреть в нем достойного ее дочери мужчину.

Как знаменитости переживали разрывы в отношениях с любимыми – смотрите в ролике:

Ранее в Сети раскритиковали маму Наташи Королевой за то, что она забыла о дне рождении старшей дочери.

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