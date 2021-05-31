Именинница Наташа Королева и ее мама сделали одинаковые прически и нарвались на критику (фото)
75-летняя мама певицы любит ярко одеваться и активно ведет свою страницу в Instagram
Сегодня Наташа Королева, которую фолловеры снова обвинили в использовании фотошопа, празднует 48-й день рождения. Но поздравляет певица свою маму, и подписчиков просит делать то же самое.
В Instagram-профиле Наташа опубликовала фото с Людмилой и посвятила ей текст: "Мама – ты крутая! И зачастую хейтеры в комментариях под постами не скупятся в эпитетах от того, как я на неё похожа. А на кого я должна быть похожа? Да я просто рада и счастлива быть похожей на свою маму! Ведь она у меня огонь".
Обе женщины на фото выглядят одинаково благодаря стильным прическам и розовым топам. У обоих также яркий макияж.
Подписчики Королевой написали много комплиментов ей и маме:
- "Классно, когда мамуля такая и она есть"
- "Прекрасные, лучезарные и позитивные мама и дочь"
- "Наташа, с днем рождения вас и конечно вашу замечательную маму Людмилу Ивановну!"
Но, как всегда, нашлись и те, кто раскритиковал фото певицы:
- "Маме уже пора немного думать головой и смотреть чаще в зеркало"
- "Оставь маму в покое... всему свое время... и одежда... зачем выставлять на посмещище"
Ранее мы писали, что Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню.
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